Cartabianca | Chef Rubio si improvvisa opinionista politico e la spara grossa | «Col

(Di mercoledì 26 settembre 2018)Unto e bisunto non lo era. Ma fuori luogo, quello un po’ sì. Dopo aver raccontato su DMAX le abitudini dei camionisti in trattoria, ieri seraè apparso su Rai3 ain qualità di. Le sue argomentazioni ed i toni utilizzati, però, hanno suscitato qualche perplessità anche nella conduttrice Bianca Berlinguer. A seguito delle sue esternazioni polemiche contro Matteo Salvini, l’ex rugbista è stato convocato dalla giornalista per dire la sua in merito al Decreto Sicurezza varato nei giorni scorsi e promosso dal Ministro leghista. Riferendosi proprio a quest’ultimo,ha parlato di “vile propaganda razzista” ed è partito a testa bassa: “Sono qui per dire la mia su quella che credo essere una persona abbastanza ignobile che non fa altro che incarnare la sintesi di tutte le violazioni della ...