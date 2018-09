Carlotta Maggiorana NON PERDE LA CORONA DI MISS ITALIA 2018/ Lei felice a Pomeriggio 5 : "Non avevo dubbi" : CARLOTTA MAGGIORANA PERDE la CORONA di MISS ITALIA 2018 per le foto di nudo? Oggi il verdetto, ma lei si dice tranquilla: "sono foto rubate durante un servizio fotografico".(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Miss Italia : Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le foto : Carlotta Maggiorana: il titolo di Miss Italia 2018 è ancora suo o è stata squalificata? La nuova Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. In questi giorni, lei è al centro delle polemiche per delle foto sconvenienti che violerebbero il regolamento del concorso di bellezza vinto dalla stessa. Se Carlotta Maggiorana avesse davvero violato il regolamento […] L'articolo Miss Italia: Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le ...

Miss Italia - Carlotta Maggiorana tiene il titolo : 'Foto di nudo non incompatibili' : Le foto di nudo non sono incompatibili con il titolo di Miss Italia . Con questa 'sentenza' la comMissione di garanzia del concorso di bellezza ha confermato il titolo per Carlotta Maggiorana , eletta ...

Carlotta Maggiorana : Miss Italia 2018 conserva il titolo : Si sa infatti che la ragazza frequenta il mondo dello spettacolo e che vanta molte partecipazioni televisive e cinematografiche, ma Miss Italia non ammette che le ragazze candidate abbiano posato ...

Miss Italia 2018 - il responso della Commissione sulle foto osé di Carlotta Maggiorana : La sua corona era minacciata dallo spettro di vecchie foto di nudo riemerse dopo la sua elezione ma Carlotta Maggiorana (QUI tutto quel che bisogna sapere su Miss Italia 2018) – che ha sempre sostenuto che fossero scatti presi a tradimento – ha ricevuto un parere favorevole dalla ComMissione di Garanzia di Miss Italia e conserverà il suo titolo vinto lunedì 17 settembre nel corso della finale del concorso, trasmessa in diretta su La7 ...

Carlotta Maggiorana : ‘Foto osé? Fatte a tradimento - ci sono rimasta malissimo’ : Prima la gioia della corona di Miss Italia 2018 poi la paura per una possibile revoca del titolo a causa di alcune foto osé: Carlotta Maggiorana (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lei), la vincitrice del concorso di bellezza più importante del nostro Paese, è in realtà molto tranquilla: “Chi mi conosce sa che non avrei mai dato il consenso a delle foto senza veli. Infatti sono solo scatti rubati mentre mi sto cambiando e a breve si ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana e gli scatti osè : ‘Foto rubate - mi tengo la corona’ : A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, può star tranquilla: nessuno le toccherà la corona. La giovane, infatti, a poche ore dall’incoronazione come più bella d’Italia si è vista la terra tremare sotto i piedi dopo la pubblicazione di foto provocanti pubblicate dal settimanale Oggi. Era il 2015 e le foto la ritraggono durante il backstage di un servizio girato a San Felice Circeo ...

Domenica In/ Ospiti - Patrizia Mirigliani su Carlotta Maggiorana : "Martedì il verdetto sull'esclusione" : Mara Venier torna sull’ammiraglia di Casa Rai con il secondo appuntamento di Domenica In, il programma condotto nuovamente da lei dopo alcuni anni lontana dall’azienda di Viale Mazzini.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Carlotta Maggiorana/ Miss Italia 2018 : “Mi piacerebbe fare un film con Meryl Streep” (Che tempo che fa) : Carlotta Maggiorana, neo-eletta Miss Italia 2018, siederà al tavolo di Che tempo che fa durante la prima puntata in onda questa sera, domenica 23 settembre, su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Miss Italia - Montegiorgio aspetta Carlotta Maggiorana per la festa : Montegiorgio , Fermo, , 22 settembre 2018 - L'inizio della settima per i montegiorgesi è stata segnata dalla notizia che Carlotta Maggiorana , la 26enne originaria di Montegiorgio , è stata eletta ...

Miss Italia - Carlotta Maggiorana : non solo le foto di nudo - lunga esperienza in tv. La corona vacilla : Nel regolamento del concorso di bellezza infatti si stabilisce che le partecipanti non abbiano avuto esperienze nel mondo dello spettacolo. Peccato che, come riporta corriere.it, la Maggiorana abbia ...