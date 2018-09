Capua | sotto sequestro il ponte al centro della città “Degrado grave e allarmante”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Un degrado strutturale “particolarmentee allarmante“. Questo il motivo per cui il gip di Santa MariaVetere ha messoilnuovo sul Volturno, aldi, in provincia di Caserta. Il, in calcestruzzo armato e costruito negli anni ’50, era già interdetto alle auto dal settembre, a seguito di un’ordinanza del sindaco. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 del codice penale) “È evidente un diffuso e consistente grado di ossidazione delle armature presenti sia nelle travi longitudinali che in quelle trasversali costituenti il graticcio”, si legge nella relazione tecnica commissionata ai periti dai pm che hanno chiesto il. In molti casi, prosegue la perizia, “le armature manifestano un grado ...