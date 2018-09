laragnatelanews

: ? Appuntamento con Sky Calcio Show ?? Sesta giornata di #SerieA ? Ore 20:00 ?? #SkySport (canale 251) - SkySport : ? Appuntamento con Sky Calcio Show ?? Sesta giornata di #SerieA ? Ore 20:00 ?? #SkySport (canale 251) - tvdellosport : Ora #CalcioToday con @GabrieleSchiavi ed @ElisaDonatini ! Tutte le ultime sulla sesta giornata di @SerieA e non sol… - laragnatelanews : Calcio, sesta giornata di Serie A: Juve ancora prima a punteggio pieno, vittorie anche per Napoli, Lazio, Roma e Ge… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno dellaA 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importantile altre big. Larimane salda in testa alla classifica a(6su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per 2-0 decidendo il risultato in soli 16 minuti: vantaggio bianconero al 12° minuto con Dybala e raddoppio dopo soli quattro minuti targato Matuidi. Segue il Napoli con 15 punti, fresco di vittoria su un’altra emiliana, il Parma: crociati sconfitti per 3-0 con uno scatenato Milik, autore di una doppietta, sugli scudi. A segnoInsigne, l’uomo che ha firmato il vantaggio partenopeo. Al terzo posto, in attesa del risultato di SPAL-Sassuolo, c’è la ...