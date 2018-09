Calcio | Serie A 2018-2019 | vincono Juventus e Napoli | dominio di Roma e Genoa Lazio

oasport

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno dellaA di. Nella sfida delle 19.00 laha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00,hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul velluto per, su Frosinone e Chievo. Hanno vinto le prime due della classe: laha superato il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Dybala e Matuidi, mentre ilha battuto per 3-0 il Parma grazie alla marcatura di Insigne ed alla doppietta di Milik, presentandosi sabato pomeriggio allo Stadium a sole tre lunghezze dai bianconeri. Sabato pomeriggio andrà in scena il derby capitolino ed entrambe le formazioni vi arriveranno ...