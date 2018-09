Calcio femminile | la sportività dell' Atalanta Mozzanica | ' Juve | in Champions tifiamo per

Calcio femminile : le 24 convocate dell’Italia di Milena Bertolini in vista dell’amichevole contro la Svezia : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia concludendo in vetta il proprio raggruppamento, inizia la preparazione in vista dell’avventura iridata con un programma di amichevoli di grande prestigio. Un test molto probante sarà quello del 9 ottobre (ore 18.15 – diretta su Rai Sport HD) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona contro la Svezia, ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : la Juventus tenta l’impresa contro il Brøndby in Danimarca : E’ tempo dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di Calcio femminile. Il 26 settembre alle ore 18.00 la Juventus Women di Rita Guarino vuol realizzare l’impresa sul campo del Brøndby, leader del campionato danese. Reduci dal 2-2 dell’andata disputata allo stadio “Silvio Piola” di Novara, le campionesse d’Italia dovranno centrare il bersaglio grosso per continuare la loro avventura ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : goleada del Milan - cade la Roma contro il Sassuolo : Dopo l’anticipo vittorioso della Fiorentina Women’s FC contro l’Atalanta Mozzanica, altri quattro incontri si sono tenuti quest’oggi nella prima giornata di campionato di Serie A di Calcio femminile. Tanta attesa c’era per il Milan di Carolina Morace, dopo l’acquisto del titolo sportivo del Brescia da parte della società rossonera. La compagine lombarda non ha deluso le attese e si è imposta con un perentorio ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Atalanta Mozzanica 6-1 - viola devastanti al “Gino Bozzi” di Firenze : Che inizio per la Fiorentina di Antonio Cincotta! Le viola, impegnate nell’anticipo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019, hanno superato con un perentorio 6-1 l’Atalanta Mozzanica mettendo in mostra un gioco brioso che non ha dato scampo alle bergamasche, ancora lontane dalla loro forma ideale visti i tanti cambiamenti di quest’annata, a partire dal tecnico Michele Ardito. Le gigliate, dunque, ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

Calcio femminile - il ct Milena Bertolini : “Si preannuncia una Serie A equilibrata. La vetrina televisiva favorirà la crescita del movimento” : Dopo aver conquistato con la Nazionale Italiana di Calcio femminile la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia, Milena Bertolini guarda con molto interesse all’inizio del prossima Serie A che prenderà il via domani con l’anticipo tra Fiorentina ed AtalantaMozzanica. “Sarà un campionato competitivo – le prime parole di Bertolini (fonte: FIGC) – Il più competitivo degli ultimi anni. Si stanno vedendo i frutti del ...

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre) : Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei ...

