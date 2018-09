: • News • #Calcio: anticipo, Udinese-Lazio 1-2 - CyberNewsH24 : • News • #Calcio: anticipo, Udinese-Lazio 1-2 - ilnapolionline : Serie A , Anticipo delle 19 : Udinese -Lazio 1-2 Serie A , Anticipo delle 19 Inizio di gara equilibrata , prima oc… - NotizieIN : Calcio: anticipo, Udinese-Lazio 1-2 -

Alla Dacia Arena laconquista la quarta vittoria di fila in campionato. Contro l'decidono i gol di Acerbi e Correa. Ai fiulani non basta la rete di Nuytinck. Colpo dellaa Udine (1-2). Con questo successo i biancocelesti si insediano momentaneamente al secondo posto (12 punti) alla pari con il Napoli. Primo tempo avaro di emozioni. Ripresa subito vibrante con una grande parata di Strakosha su Fofana (46'). La gara si sblocca al 61': Scuffet respinge corto su Wallace,tap-in di Acerbi.frastornata. Laraddoppia al 66' su splendida azione personale di di Correa. In acrobazia Nuytinck (deviazione Badelj) riapre la gara all'80' L'ci crede,ma laresiste.Il(4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis (67' Pussetto), Fofana, Barak (73' Teodorczyk) , De Paul; Lasagna (84' Vizeu). All. Velazquez(3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe (75' Bastos); Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic (54' Durmisi); Correa; Caicedo (54' Immobile). All S. InzaghiAmmoniti: 42' Lulic (L), 81' Immobile (L), 85' Badelj (L), 85' Pussetto (U), 86' Bastos (L), 89' Durmisi (L), 91' Ekong (U), 95' Strakosha (L)(Di mercoledì 26 settembre 2018)