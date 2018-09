Calcio a 5 | 1a giornata Serie A 2018-2019 | l’Acqua&Sapone apre le danze col

Pagelle/ Napoli Parma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Parma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:02:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A fantaCalcio - 6^ giornata : le ultime dai campi : Probabili formazioni Serie A fantacalcio – La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma adesso è il momento di scendere subito in campo per il turno infrasettimanale, nel primo match di fronte l’Inter contro la Fiorentina. La Juventus in campo contro il Bologna, non riposa Cristiano Ronaldo, il portoghese ancora dal primo minuto, dovrebbe trovare spazio anche Bernardeschi, positivo contro il ...

Consigli FantaCalcio : i 'campo o panca' della sesta giornata : Panca Panchinaro della settimana " Federico Santander Qualcuno potrà pensare: "Beh non ci vuole una scienza per dirlo". Ci sono però alcune considerazioni da evidenziare: il Sassuolo visto all' "...

FantaCalcio : i Magic consigli di giornata nel turno infrasettimanale : turno infrasettimanale non ti temo. Per molti Magic allenatori è una tortura. Complicato orientarsi nelle formazioni, fare scelte al Fantacalcio. Noi proviamo a darvi qualche dritta, sperando di ...

Consigli fantaCalcio - 6^ giornata : chi evitare : Consigli fantacalcio – Con Inter-Fiorentina si aprirà a sesta giornata del campionato di Serie A, che si chiuderà giovedì al ‘Castellani’ con Empoli-Milan. Per i fantacalcisti è il momento di schierare le formazioni: qui abbiamo selezionato chi evitare. Inter-Fiorentina (D’Ambrosio-Milenkovic) Il terzino nerazzurro è apparso confuso nelle sue prime uscite di campionato e propende spesso per il voto negativo. La ...

Consigli fantaCalcio - 6^ giornata : chi schierare : Consigli fantacalcio – Dal punto di vista del fantacalcio il turno infrasettimanale è una delle mine vaganti per tutti gli appassionati di questo fantasy game. Il turnover impone ai fantallenatori di fare la conta prima di schierare il proprio undici settimanale. Intanto noi proviamo a darvi una mano con qualche Consiglio. Inter-Fiorentina (Icardi – Benassi) – È davvero strano guardare la classifica marcatori e non ...

Serie A - pronostici 6^a giornata : i consigli di CalcioWeb : Serie A, pronostici 6^a giornata – La Serie A si appresta a scendere in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Si comincia oggi con Inter-Fiorentina: a “San Siro” calcio d’inizio alle 21. Il programma domani prevede altre sette gare: Udinese-Lazio alle 19 e altre sei partite, in cui tra le altre saranno impegnate Juventus, Napoli e Roma, alle 21. Si chiude giovedì con Spal-Sassuolo (19) ed ...

Serie B - pronostici 5^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Le sette gare in programma oggi apriranno il quinto turno di Serie B. Domani, invece, si giocheranno due posticipi, mentre riposerà il Venezia. Ecco i nostri pronostici per la schedina dell’infrasettimanale: il Verona proverà la fuga contro lo Spezia; Palermo favorito a Brescia, ma occhio alle trappole; Cittadella-Benevento potrebbe riservare tanti gol. Brescia-Palermo X2 Cittadella-Benevento Goal Livorno-Lecce Over ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 6^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 6^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel sesto turno del massimo campionato (25-26-27 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:15:00 GMT)