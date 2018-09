Calabria | incendio nel Cosentino | chiusi tratti di due strade statali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) A scopo precauzionale, a causa di undivampato in provincia di Cosenza, sono provvisoriamenteal traffico duedella 283 ‘delle Terme Luigiane’ e della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’. Sulla Ss283 è interdetto al transito – in entrambe le direzioni – il tratto dal km 1,900 al km 6,900, tra i comuni di Terme Luigiane e Guardia Piemontese, con deviazione in loco sulla strada statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’. Su quest’ultima strada, per lo stesso, è inoltre interdetta al traffico – si legge in una nota dell’Anas – la tratta compresa tra il km 302,000 ed il km 306,000 (variante di Guardia), sempre in provincia di Cosenza. I Canadair sono tuttora in azione per domare l’. Sul posto è presente inoltre il personale di Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della ...