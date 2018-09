Cagliari-Sampdoria 0-0 | Cragno salva i rossoblù al 90′

serieanews

: Il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria ch… - SerieA : Il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria ch… - Blucerchiando : ?Finita. La Sampdoria esce da Cagliari con un punto e il rimpianto di aver fallito un rigore al 91' con Kownacki. I… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)- Grande cornice alla Sardegna Arena per il turno infrasettimanale valido per la 7a giornata di campionato. Partono forte i padroni di casa subito pericolosi su perfetto colpo di testa di Pavoletti, servito alla perfezione da Srna, conclusione a lato di poco. Premono i: goal annullato a Joao Pedro per fuorigioco al 4′. Prima …