Caffè Hag | chiude lo stabilimento di Torino | 57 licenziamenti - Sky TG24

Chiude l'unico stabilimento in Italia del Caffè Hag e Splendid : 57 licenziamenti nel Torinese : È stato di agitazione per le sigle sindacali Flai Cgil e la Uila Uil di Torino a seguito della comunicazione da parte del gruppo Jde di Chiudere il sito produttivo di Andezeno, Torino, , l'unico in ...