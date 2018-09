Brindisi | 49enne accoltella ristoratore | arrestato

Blastingnews

: Accoltella ristoratore che non paga lo stipendio alla compagna: arrestato 49enne - intopic : Accoltella ristoratore che non paga lo stipendio alla compagna: arrestato 49enne - NoiNotizie : Ceglie Messapica (#Brindisi): tentato omicidio di un ristoratore. Con questa accusa arrestato 49enne -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Tragedia sfiorata VIDEO ieri sera a Ceglie Messapica, paese della provincia di. Undel posto ha infattito un notolocale. Alla base del folle gesto dell'uomo, ci sono gli stipendi arretrati della compagna dipendente presso la stessa attivita', che ilnon avrebbe versato alla stessa negli ultimi due mesi. Secondo quanto si apprende da Quotidiano di Puglia e dalla stampa locale in generale, il reddito della compagna dell'uomo è la sola fonte di guadagno per la coppia. La dinamica dei fatti Tutto è successo intorno alle 2 della scorsa notte, quando ilsi è recato presso l'attivita' dove lavora la donna per prenderla e riportarla a casa, dato che pioveva. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo una volta entrato nell'attivita' avrebbe aperto il coltello a serramanico che aveva con sé, mentre con l'altra mano ...