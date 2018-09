BPER Banca | le posizioni corte sul titolo

BPER Banca a favore dei giovani : Solidarietà, innovazione, integrazione e valorizzazione del territorio: questi i temi e i valori promossi dai progetti selezionati con la Call for crowdfunding lanciata la scorsa primavera da Bper ...

Deboli i bancari - spunti in acquisto solo su BPER : Si muovono con cautela i titoli bancari di Piazza Affari con lo spread di nuovo sopra 240 punti base in un mercato nervoso in attesa dell'approvazione della manovra. Tra i player del settore, spicca ...