Borse | Mib in calo |  attesa per Def e rialzo dei tassi Fed

Giornata positiva per le Borse. A Milano FSE Mib +0 - 51% : Il Ministro dell'Economia Tria ha parlato di misure graduali nel rispetto dei conti ma il vice Premier Di Maio sembra intenzionato a mantenere le promesse elettorali indipendentemente dai vincoli ...

Piazza Affari si conferma debole rispetto alle altre Borse europee. FTSE MIB -0 - 17% : ... creando qualche danno: la BCE si basa comunque su quanto affermato dal premier italiano e dai ministri dell'Economia e degli Esteri, e cioè che l'Italia rispetterà le regole di bilancio UE. Mercati ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina

Piazza Affari positiva e in netta controtendenza con le altre Borse grazie a spread e bancari. FTSE MIB +1 - 01% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Piazza Affari positiva e in netta controtendenza con le altre Borse. FTSE MIB +0 - 36% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Borse Ue in calo - Milano Mib -0 - 37% : 9.30 Le Borse europee aprono in calo appesantite dai timori della possibile introduzione di nuovi dazi statunitensi sulle merci cinesi. Londra -0,45%,Francoforte -0,7% e Parigi -0,34%.A Milano dopo un'avvio con timido segno positivo il Mib ha virato perdendo lo 0,37, mentre l'All-Share è restato sulla parità. Lo spread Btp e Bund tedeschi apre sui livelli della chiusura di ieri a 286punti base. Sul fronte dei cambi Euro in rialzo sul dollaro: ...

Borse Ue in rialzo - Milano Mib +0 - 21% : 9.29 Avvio di seduta poco sopra la parità per le Borse europee.I mercati attendono le indicazioni del presidente della Fed, Powell,mentre i negoziati commerciali tra Usa e Cina si sono chiusi senza risultati. Francoforte apre a +0,2%, Londra +0,05% e Parigi +0,03%. A Piazza Affari l'indice Mib segna +0,21% e l'All Share sale dello 0,19% Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile intorno ai 274 punti rispetto alla chiusura di ieri a 275 ...

Borse Ue poco mosse - Milano Mib -0 - 05% : 10.07 Avvio di seduta poco mosso per le Borse Europee che mantengono un atteggiamento di cautela rispetto agli sviluppi della guerra commerciale tra Usa e Cina sui dazi. Francoforte cede lo 0,15%, Parigi avanza dello 0,03%, mentre Londra sale dello 0,05%. Piazza Affari apre con il Mib a -0,05% e l'All Share a -0,01%. Lo spread Btp-Bund tedeschi apre sotto 270 punti a quota 269,dopo aver chiuso ieri in rialzo a 272 punti.Euro in calo sul ...

Piazza Affari in netto ribasso e in controtendenza con altre Borse : pesa Atlantia - male anche petroliferi e bancari. FTSE MIB -1 - 66% : Scambiato oltre il 3% del capitale del gruppo, su cui infuria la polemica politica: il governo ipotizza la revoca della concessione, che però potrebbe implicare una penale multimiliardaria e si ...

Borse : Mib in rialzo dopo conti semestrali - CNH in vetta : (Alliance News) - Piazza Affari conclude la penultima seduta settimanale in positivo, in forte ripresa dopo i cali di mercoledì, in una giornata ricca di risultati aziendali che hanno...

Borse Ue positive - Milano Mib +0 - 37% : 9.40 Le Borse europee aprono positive sulla scia della chiusura al rialzo di Wall Street,trainata dall'ottimismo del presidente della Fed,Powell sull'andamento dell'economia Usa nel corso della sua audizione al Senato. Londra avanza dello 0,4%, Francoforte sale dello 0,53% Parigi dello 0,35%. A Milano il Mib segna lo 0,37%, l'All Share guadagna lo 0,32%.Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a 219 punti.La moneta unica è in calo sul dollaro a ...

Borse Ue negative - Milano Mib- 0 - 35% : 9.42 Partenza negativa per le Borse europee, che peggiorano a pochi minuti dai primi scambi.A Milano il Mib cede lo 0,35%, Londra lo 0,11%, Francoforte -0,25%, Madrid -0,18% e Parigi -0,39%. Tra i titoli in rialzo solo Mediaset (+2,3%), al centro di un'operazione sulla sua controllata Ei Towers:il fondo infrastrutturale F2i ha lanciato una Opa sulla società delle torri attraverso il veicolo 2iTowers, partecipato con una quota del 40% dalla ...