Borsa | Tokyo | chiude in rialzo | +0 | 39%

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 39% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,39% – Borsa di Tokyo ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 24.033,79 punti, con un guadagno di 95,53 punti, pari allo 0,39 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.846,60 punti, scendendo un minuto dopo fino a 23.833,92 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in chiusura al ...

Giornata positiva per la Borsa di Tokyo : Tokyo dopo la chiusura festiva di ieri 24 settembre archivia gli scambi della prima Giornata della settimana al rialzo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,29% finendo a 23.940,26 punti. Il più ampio ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 25 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi senza variazioni nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, in scia all'incertezza politica all'interno dell'...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 29% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,29% – Borsa di Tokyo in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 23.940,26 punti, con un guadagno di 70,33 punti, pari allo 0,29 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.881,85 punti, scendendo un quarto d’ora dopo fino a 23.808,95 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 25 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi senza variazioni nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, in scia all'incertezza politica all'interno dell'...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 25 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi senza variazioni nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, in scia all'incertezza politica all'interno dell'...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 25 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi senza variazioni nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, in scia all'incertezza politica all'interno dell'...

Borsa di Tokyo chiusa - è l’equinozio d’autunno : Borsa di Tokyo chiusa, è l’equinozio d’autunno – Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione dell’equinozio d’autunno e del “giorno della luna” una festività locale. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio positivo, aveva registrato 23.869,93 punti, con un guadagno di 195 punti, pari allo 0,82 per cento. In apertura l’indice aveva registrato ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 82% a 23 - 869 punti : Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dello 0,82% a 23,869 punti.

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 82% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,82% – Borsa di Tokyo in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.869,93 punti, con un guadagno di 195 punti, pari allo 0,82 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.848,63 punti, scendendo in mattinata fino a 23.764,05 punti, il livello più basso della giornata, e salendo verso la chiusura fino a ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa. Tokyo in apertura segna +0 - 70% : 02.36 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi con il segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un attenuarsi delle tensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei registra un progresso dello 0,70% a quota 23.839,83, aggiungendo 164 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 112,40 e sulla moneta unica a quota ...