BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a -0 | 1% | Telecom Italia -2 | 01% 26 settembre 2018

BORSA ITALIANA oggi/ Telecom Italia a -2 - 9% - Stm a -2 - 1% (26 settembre 2018) : Borsa Italiana news. oggi Piazza Affari vive in attesa della decisione della Fed. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:38:00 GMT)

BORSA ITALIANA - in forte crescita il controvalore degli scambi del 25/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,32 miliardi di euro, con un incremento di ben 440,7 milioni, pari al 23,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 54% - Mediaset a +4 - 34% (25 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari dopo la brutta giornata di ieri cerca un rimbalzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA migliore in Europa : bene bancari e Leonardo. FTSE MIB +0 - 94% : *Una fonte governativa sentita da Reuters riferisce che l'orientamento dell'esecutivo è quello di tenere il deficit/PIL 2019 sotto il 2%, cosa gradita ai mercati, e che il ministro dell'Economia ...

BORSA ITALIANA - in forte calo il controvalore degli scambi del 24/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in deciso ribasso, -50,59%,, rispetto alla seduta precedente che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 91% - Intesa Sanpaolo a -2 - 1% (24 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dopo aver raggiunto i 21.500 punti cerca un altro rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:39:00 GMT)

