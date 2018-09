Bono Vox in vacanza in Sardegna Il leader degli U2 è arrivato in gran segreto con The

Bono Vox : "Ho visto il dolore sul volto del Papa quando abbiamo parlato degli abusi" : Nel corso del loro incontro Bono Vox e il Papa hanno affrontato anche il tema della pedofilia nella Chiesa: "Ho potuto vedere il dolore nella sua faccia, penso fosse sincero", dice il cantante di origine irlandese, impegnato contro la fame nel mondo e il debito estero. Nel 2009 aveva incontrato anche Benedetto XVI all'udienza gli artisti nella Cappella Sistina."Con Sua Santità abbiamo lasciato andare la conversazione dove voleva andare", ...

Bono Vox : "Il Papa vuol domare la bestia selvaggia del capitalismo" : Abbiamo discusso di micro e macro economia, dei cambiamenti che devono avvenire a livello locale, e di come dobbiamo rivedere la bestia selvaggia che è il capitalismo, che non è immorale ma amorale, ...

Bono Vox - ho visto dolore su viso Papa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 19 SET - "Abbiamo parlato con il Papa di quello che sta accadendo nella Chiesa in Irlanda. Gli ho detto della sensazione che gli abusatori siano stati protetti di più ...

Aggiornamenti sullo stato di salute di Bono Vox dopo lo stop del concerto di Berlino : arriva la diagnosi : La salute di Bono Vox sarebbe sotto controllo. L'artista è finalmente intervenuto dopo lo stop del concerto a Berlino per rassicurare i suoi fan sul suo stato dopo quella che era stata spacciata per una grave laringite. Il leader degli U2 si è sottoposto alle visite di controllo di routine, dalle quali è emerso che non vi sarebbe niente di preoccupante a carico delle corde vocali. Il recupero della voce avverrà perciò in maniera completa e ...

Concerto sospeso a Berlino - Bono Vox rassicura i fan : «La voce tornerà» : La voce tornerà. È questa la promessa che Bono Vox stringe con i fan berlinesi radunati all’ultimo Concerto degli U2: lo show, partito con tutti gli onori, è stato sospeso anzitempo per un improvviso abbassamento della voce del cantante, costretto a sospendere la performance dopo quattro canzoni e ad andare a fondo del problema. L’allarme era grande ma, come riferito dal sito ufficiale della band irlandese, perfettamente ...

Bono Vox perde la voce sul palco : interrotto e annullato il concerto degli U2 : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

Bono Vox perde la voce - interrotto il concerto U2 : «Non sappiamo cosa sia successo» : concerto interrotto per Bono Vox, che ha perso all'improvviso la voce ieri sera a Berlino. Il leader degli U2 è stato costretto ad annullare lo show. 'Siamo dispiaciuti per la cancellazione di ...

U2 - Bono Vox perde la voce ed è costretto ad interrompere il concerto di Berlino : perde la voce e sospende lo spettacolo. È successo a Bono Vox, il leader del gruppo rock irlandese U2, poco dopo l’inizio del secondo concerto berlinese del gruppo, nella Mercedes-Benz Arena. Il cantante, 58 anni, ha avuto difficoltà a cantare fin dalle prime battute dello spettacolo e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. Bono è riuscito a portare a termine l’esecuzione dell’hit Beautiful Day ...