Bologna tra i primi 200 atenei al mondo | ma il Miur gli taglia i fondi

Motor Show di Bologna addio - la tribù dei motori si trasferisce a Modena : Alla fine le voci di corridoio di ieri si sono rivelate fondate: il Motor Show non si farà a dicembre e non si farà a Bologna. E, inevitabilmente, cambia anche denominazione, diventando “Motor Show Festival – Terra di Motori”. La nuova manifestazione andrà “in onda” dal 16 al 19 maggio 2019, in quel di Modena. L’ufficialità del trasloco arriva dal direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone. Non è tutto, l’esposizione ...

Lo stesso Muzzarelli ha svelato come le Case automobilistiche interpellate siano "entusiaste, sarei felice se le cinque case più importanti del mondo collaborassero, se si muoverà la Ferrari sono ...

Giro d’Italia 2019 : si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...

Tracollo Roma : i giallorossi perdono anche a Bologna : Caos, piattume, confusione. Questi sono gli unici termini che descrivono perfettamente una prestazione che in realtà, lascia tutti quanti senza parole, tanto è imbarazzante quello che si è visto in campo. Infatti il Bologna non ha troppe difficoltà a trovare la sua prima vittoria dell’anno, grazie ai gol di Mattiello al 36’ nel primo tempo, nel corso del quale la Roma spreca anche diverse occasioni clamorose come quella di Pellegrini a porta ...

I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)

Bologna - moschea : strana permuta Nel calcolo spariti 700 mila € : Il Comune di Bologna vuole una permuta tra una propria area edificabile e un terreno del centro islamico. Ma nell'atto di approvazione qualcosa non va e... Segui su affaritaliani.it

Bologna - moschea : strana permuta Sparito un milione di euro e... : Il Comune di Bologna vuole una permuta tra una propria area edificabile e un terreno del centro islamico. Ma nell'atto di approvazione qualcosa non va e...

Strage Bologna - Fioravanti e Mambro : 2 mld allo Stato/ Mughini "pena accessoria? Cialtronata - offende vittime" : Strage Bologna, Fioravanti e Mambro: 2 mld allo Stato da pagare entro domani come pena accessoria. Mughini commenta la notizia: "una Cialtronata che offende le vittime".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:12:00 GMT)

Risultati Serie A - 4^ giornata e la classifica : ecco Cristiano Ronaldo - l’attaccante trascina la Juve - bene il Genoa ed il Bologna è in crisi [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Strage di Bologna - la pista dei soldi in Svizzera per dare un nome a chi finanziò la strage : Il lato più oscuro della strage di Bologna, quello dei mandanti, che a 38 anni dall'attentato che fece 85 morti e 200 feriti è ancora avvolto nel mistero, potrebbe cominciare ad assumere contorni più ...