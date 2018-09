Bologna | a 16 anni confessa | ' Ho sparato io a Giuseppe'

‘Don Nonno’ - prete a 71 anni con 1 figlio e 3 nipoti/ Bologna - vedovo ordinato sacerdote : “Dio mi ha chiamato” : "Don Nonno" Giuseppe Mangano: diventa prete a 71 anni con 1 figlio e 3 nipoti. Ecco cosa è successo a Bologna: vedovo, ha preso i voti sabato scorso "Dio mi ha chiamato"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Maltempo Bologna : entro il 24 ricognizione dei danni di Febbraio-Marzo : Chi intende chiedere un risarcimento per i danni provocati dal Maltempo tra febbraio e marzo ha ancora una decina di giorni di tempo. Lo segnala il Comune di Bologna: i cittadini e le imprese “che hanno subito danni a beni mobili e immobili, alle attività economiche e produttive e alle attività agricole e agroindustriali, a conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche che si sono verificate nel periodo dal 2 febbraio al ...

Bologna - dipinto rubato 88 anni fa torna in Pinacoteca : Presto una mostra Non è stato facile per gli esperti del Tpc approfondire, visto che l'immagine dell'opera, considerata l'epoca in cui era stata rubata, non era contenuta nella banca dati dei beni ...

Bologna - il don nonno diventato prete a 71 anni : Vive a Bologna da ormai 50 anni, padre di un o chef, nonno di tre nipoti e un sogno nel cuore. Ha 71 anni e il suo nome è Giuseppe. O forse sarebbe più giusto chiamarlo don Giuseppe. Sì, perché il 71enne, da 5 anni, è diacono e presto sarà nominato presbitero.nonno Giuseppe ha iniziato il suo percorso vocazionale cinque anni fa. Ma prima di entrare in seminario l'uomo era sposato, con un figlio e tre nipoti. Poi, nel 2008 è rimasto vedovo e ...

Bologna - il Signore lo 'chiama' : lui diventa prete a 71 anni : Non è mai troppo tardi per avverare i propri sogni, anche se il desiderio è quello di diventare prete a 71 anni. E' la storia di Don Giuseppe Mangano, padre di uno chef e nonno di tre nipoti, che alla ...

Giovani Ghinelli scomparso da Bologna - dopo 11 anni la mamma chiamata per il DNA : L'infermiere 33enne è scomparso da Bologna il 13 febbraio 2007. Il suo zaino è stato ritrovato da un passante sulla riva del fiume Reno qualche tempo dopo. La famiglia rinnova l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo":Continua a leggere

30 anni di biologico - 30 anni di SANA : torna a Bologna il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale : “Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di SANA; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e Internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. SANA – dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere – è portavoce di un comparto, quello del Biologico e del Naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto ...

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanguero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo Nba : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanghero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo Nba : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d'Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Resta solo da dire grazie a EManuel Ginobili da Bahia Blanca per tutto il Basket che ha portato in giro per il mondo. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d’Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Che il giorno del ritiro fosse vicino era chiaro da anni. Ma lui resisteva, totalmente incurante dell’incedere del tempo. Resisteva, e a 37 anni schiacciava ancora in finale NBA facendo urlare i telecronisti di mezzo mondo. Oggi quel giorno è arrivato. I punti del 63-77 in gara-5 del primo turno di playoff contro i Golden State Warriors rimarranno i suoi ultimi. Gli assist per Bertans e Aldridge nella vana rimonta dell’ultimo quarto ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...

CADE FULMINE : INTERROTTI TRENI Bologna-PADOVA/ Ultime notizie : danni anche a Maniago - in Friuli : CADE FULMINE: stop TRENI BOLOGNA-PADOVA, registrati gravi ritardi e deviazioni. Seconda interruzione anche sulla linea di Castel Maggiore, maltempo non dà tregua.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:54:00 GMT)

Bologna. Morto a 36 anni Marco Andreani - ex sommelier di Bruno Barbieri : Marco Andreani è Morto a 36 anni. Il sommelier che in passato aveva lavorato con Bruno Barbieri. Il ragazzo bolognese