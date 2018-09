Beluga avvistata nel Tamigi | scatta l' operazione per salvarla

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ilsi è risvegliato con un ospite insolito: un esemplare di. Il canale britannico Bbc ha confermato l'avvistamento e ha mandato in onda le prime immagini del cetaceo che nuota fra le acque del fiume che bagna Londra. Secondo il team di esperti che segue le tracce della balena, questa attualmente si troverebbe a Gravesend, città che sorge sull'estuario del fiume.Secondo Lucy Babey, responsabile dell'associazione Orca, si tratta sicuramente dell'avvistamento "più meridionale mai registrato nel Regno Unito di un". E in effetti questo particolare cetaceo vive fra la Groenlandia, le isole Svlabard e il Mare di Barents. Acque decisamente diverse rispetto a quelle del, dove comunque ilè in grado di nuotare e sopravvivere.Julia Cable, coordinatore nazionale del British Divers Marine Life Rescue, ha commentato l'avvistamento dicendo che il cetaceo "si è ...