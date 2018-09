Belen e Iannone perché si sono lasciati? Svelato il motivo | c’entra un altro uomo

Belen Rodriguez ha un nuovo amore dopo Andrea Iannone? : Andrea Iannone e Belen Rodriguez dopo l’addio: lei ha un altro? La notizia dell’addio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è stata seguita oggi da un nuovo gossip. In base quanto anticipato dal settimanale Chi infatti, la showgirl argentina potrebbe avere una nuova simpatia. La causa della fine della storia con il pilota di MotoGp potrebbe essere legata a un altro uomo. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla infatti ...

Belen e il messaggio su Instagram che non ti aspetti per Andrea Iannone sul podio ad Aragon : La notizia della fine della storia tra Belen e Andrea Iannone ha fatto il giro del web, alimentando anche le voci di un possibile ritorno di fiamma della showgirl argentina nei confronti di Fabrizio...

Andrea Iannone sul podio nel Gp d'Aragon - Belen infila il dito nella piaga : lo lascia - poi gli scrive... : Dopo un rientro dalle vacanze assolutamente no, Andrea Iannone ha, finalmente, un buon motivo per festeggiare. nella gara di moto GP disputata ad Aragon ieri, domenica 23 settembre, il pilota della ...

Belen dedica una storia al podio di Iannone in MotoGp : di nuovo insieme? [VIDEO] : 1/16 Belen Foto Instagram ( Iannone ) ...

Belen e il messaggio su Instagram che non ti aspetti per Andrea Iannone sul podio ad Aragon : La notizia della fine della storia tra Belen e Andrea Iannone ha fatto il giro del web, alimentando anche le voci di un possibile ritorno di fiamma della showgirl argentina nei confronti di Fabrizio...

Belen Rodriguez festeggia il podio di Andrea Iannone su Instagram : pace fatta? : Circolano diverse e insistenti voci che vorrebbero Belén Rodríguez e Andrea Iannone essersi lasciati ma, anche stavolta, sembrerebbe che la showgirl argentina fresca 34enne abbia smentito tutti. Sul suo profilo Instagram , lato Story, è infatti apparso un eloquente video proprio di Iannone , ripreso dalla tv mentre riceve il trofeo per essere salito sul podio nell’ultimo gran premio di MotoGP. Il giorno dopo l’ospitata di Fabrizio ...

Ecco perché Belen ha lasciato Andrea Iannone : La storia d’amore fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è ormai finita e l’argentina è tornata single. Ma qual è il motivo che si nasconde dietro la fine della relazione? Secondo le ultime indiscrezioni la showgirl argentina avrebbe rivelato agli amici di aver lasciato il pilota di Moto Gp perché non è più innamorata di lui. Al contrario Iannone proverebbe ancora un sentimento fortissimo per Belen . D’altronde che la Rodriguez ...

Belen - compleanno amaro : sbotta sui social dopo le voci su Iannone : Per Belen Rodriguez , il compleanno non è stato certamente uno dei migliori, passato sui social network a smentire i rumors su lei e A ndrea Iannon e. Poco prima del suo compleanno , la modella ...

Belen e il messaggio su Instagram che non ti aspetti per Andrea Iannone sul podio ad Aragon : La notizia della fine della storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ha fatto il giro del web, alimentando anche le voci di un possibile ritorno di fiamma della showgirl argentina nei confronti di...

Andrea Iannone sul podio ad Aragon - e su Instagram arriva il commento di Belen che non ti aspetti : La notizia della fine della storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ha fatto il giro del web, alimentando anche le voci di un possibile ritorno di fiamma della showgirl argentina nei confronti di...

MotoGp – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [VIDEO] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...