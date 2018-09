Beautiful | Steffy incinta? Jacqueline Macinnes Wood potrebbe lasciare la soap

Anticipazioni Beautiful : Liam lascia Steffy - lei rischia di perdere il bambino : Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy si lasciano per colpa di Bill Sta per finire il matrimonio tra Liam e Steffy. Nelle nuove puntate italiane di Beautiful la coppia sta per scoppiare. Il motivo? Ovviamente la notte di passione tra Steffy e Bill. Liam scopre il test di paternità nella borsa della moglie incinta e chiede […] L'articolo Anticipazioni Beautiful: Liam lascia Steffy, lei rischia di perdere il bambino proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - ecco chi è il padre del figlio di Steffy : anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Beautiful, trama di lunedì 24 settembre: anticipazioni È Natale. Eric (John McCook) è riuscito a riunire la famiglia come ai vecchi tempi per festeggiare tutti insieme. Ridge (Thorsten Kaye) annuncia a tutti le prossime nozze con Brooke (Katherine Kelly Lang), mentre Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) mantengono il loro segreto. La famiglia è tornata unita e ci fanno gli auguri di Buone Feste. Beautiful, trama di martedì 25 ...

Beautiful anticipazioni : il bambino di Steffy è di… : Jacqueline MacInnes Wood Di chi è il bambino che Steffy porta in grembo? E’ la domanda che gli spettatori di Beautiful si chiedono da un po’ e alla quale questa settimana sarà data una risposta. Ebbene, il figlio di Steffy è di Liam (e non del suocero Bill) ma per la rampolla di casa Forrester i guai non sono finiti… Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 24 a sabato 29 settembre ...

Beautiful - anticipazioni italiane : STEFFY confessa a LIAM il tradimento con BILL : Momenti drammatici in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful, che Canale 5 trasmetterà tra pochi giorni. Stiamo andando infatti incontro ad un gruppo di episodi quasi monotematici, visto il colpo di scena imminente: STEFFY non riuscirà a tenere per sé il segreto sulla notte passata con BILL Spencer e confesserà tutta la verità a LIAM! Ciò accadrà proprio quando BILL, in un impeto di generosità, si sarà deciso a regalare a LIAM e STEFFY la ...

Beautiful : scintille tra Wyatt e Katie - Steffy è incinta. Trame dal 17 al 22 settembre : anticipazioni : I triangoli non mancano mai a Beautiful. Steffy è incinta ma non sa se il padre sia Liam o Bill. Brooke invece dopo tanti anni torna ad essere contesa da Thorne e Ridge Beautiful, puntata di lunedì 17 settembre 2018: trama Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono di nuovo in armonia. Thorne (Ingo Rademacher) è tornato, ma non sopporta l’arroganza del fratello e confessa a Eric (John McCook) di voler proteggere Brooke ...

Beautiful anticipazioni puntate americane : Sally lavora per Steffy : anticipazioni Beautiful puntate americane: il nuovo rapporto tra Sally Spectra e Steffy A Beautiful, si sa, le situazioni cambiano velocemente. E così se nelle puntate italiane Steffy odia Sally Spectra per il bacio che si è scambiata con il marito Liam Spencer, ben diversa è la situazione nelle puntate americane. La stilista ha cominciato a […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Sally lavora per Steffy proviene da ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : Liam scopre il segreto di Steffy : Cosa accadrà in Beautiful secondo le anticipazioni settimanali? Nelle puntate in onda fra il 24 e il 29 settembre 2018 su Canale 5 i telespettatori dell’amatissima soap opera americana vedranno i Forrester festeggiare il Natale in totale serenità in attesa di nuovi sconvolgimenti. Liam scoprirà infatti che Steffy ha fatto il test di paternità per scoprire chi fosse il padre del bebè che porta in grembo. Il giovane chiederà spiegazioni alla ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 24-29 settembre 2018 : Steffy confessa a Liam il tradimento! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Carter ama ancora Maya! Steffy svela a Liam di averlo tradito con Bill! Anticipazioni Beautiful: Liam, rovistando nella borsa di Steffy, trova il risultato del test genetico che lei ha eseguito per accertarsi della paternità del bambino! Carter dichiara a Maya di amarla ancora! Thorne sorprende Katie in lingerie! Grandi colpi di scena nei prossimi appuntamenti in ...

Beautiful anticipazioni : Steffy è incinta. Il figlio è di suo suocero Bill? : Jacqueline MacInnes Wood Un bebè in arrivo a Beautiful. Ma la notizia è meno lieta di quello che sembra. Ad aspettare un bambino è Steffy, sposata con Liam e reduce da una notte d’amore con Bill Spencer, suo suocero. Chi sarà il padre del bambino? Beautiful anticipazioni da lunedì 17 a sabato 22 Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono di nuovo in armonia. Thorne (Ingo Rademacher) è tornato, ma non sopporta ...