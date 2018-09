Basket | Nba | Westbrook e George ci credono | Okc lancia la sfida a Ovest

Basket - Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA : Il presidente dei Blancos ha parlato dei suoi colloqui con la Federazione di Basket statunitense per portare il Real a giocare in Eastern Conference. L'articolo Basket, Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket Nba - LeBron e i Lakers 'Come il primo giorno di scuola - presto parlare di anello' : 'Non sentiamo alcuna pressione, questa squadra ha già scritto la storia di questo sport vincendo tre titoli negli ultimi quattro anni a suon di record. Ma vogliamo continuare a vincere, perché ...

Basket - Amar’e Stoudemire rifirma per un anno all’Hapoel Gerusalemme. L’ex All-Star NBA ha ancora voglia di giocare : Ci sono quei giocatori che, una volta finita la loro parabola ascendente, semplicemente smettono di calcare i parquet. Poi ci sono quelli che, nonostante siano calati, ancora hanno il fuoco dentro. Amar’e Stoudemire appartiene alla seconda categoria: l’ex All-Star NBA, che per sei volte ha giocato la partita delle stelle negli States, dopo aver annunciato lo scorso anno il ritiro tornerà in campo con la maglia dell’Hapoel ...

Basket Nba - Gentile escluso dal camp di Houston : ROMA - Gli Houston Rockets hanno annunciato la lista dei 18 giocatori che parteciperanno al loro training camp. Secondo lo Houston Chronicle, Gentile non ha recuperato dall'infortunio alla mano e ...

Larry Brown - parla il Maestro : 'Il Basket mi mancava - quanti ricordi in NBA' : Credo che sia anche il giocatore più popolare al mondo perché ovunque sia andato tutti, anche quelli che non conoscevano il mio nome, mi chiedevano di Allen. Grande atleta, ancor più grande ...

NBA – Masai Ujiri non ha dubbi : “Kawhi Leonard? Ragazzo tranquillo e drogato… di Basket” : Masai Ujiri, presidente dei Toronto Raptors, ha speso belle parole per l’arrivo di Kawhi Leonard a Toronto, commentando poi l’addio di DeRozan dal punto di vista dell’amico Kyle Lowry Masai Ujiri è stato uno dei dirigenti con il compito più complicato dell’intero mercato estivo NBA. Il presidente dei Raptors ha sacrificato DeMar DeRozan, stella della franchigia canadese, per arrivare a Kawhi Leonard, senza avere la certezza di un suo ...

Basket - Belinelli tra azzurro e NBA : "I Mondiali sistemeranno tutto. Golden State è come la Juve" : Dalla Juventus della NBA ai Mondiali che potranno appianare ogni divergenza. Marco Belinelli è stato, assieme ad Andrea Pirlo, l'ospite d'onore dell'apertura del Flasghip Store Nike di Milano, in un ...

Breanna Stewart - la ‘Sally’ della WNBA : il Basket che dà un nuovo senso ad una vita di molestie e sofferenza : Breanna Stewart è all’apice del basket femminile americano, dopo il titolo WNBA vinto con le Storm, ma il suo passato nasconde una triste storia, superata grazie all’amore per il basket: l’anello vinto, dona un nuovo senso a tutto Il mondo del basket americano è pieno di storie incredibili, scorci di vita passata a lottare contro grandi difficoltà economiche, a diventare grandi prima del dovuto a causa della morte di un genitore, a passare ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze NBA : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...

Basket : il titolo WNBA per il 2018 va alle Seattle Storm - battute in finale le Washington Mystics : Si è conclusa questa notte la stagione 2018 della WNBA. Le Seattle Storm, guidate da grandi prestazioni di Breanna Stewart e Natasha Howard, hanno vinto il titolo per la terza volta, superando in finale le Washington Mystics di Elena Delle Donne senza lasciar loro neppure una vittoria. Il 3-0 in questa serie regala alle Storm il terzo titolo WNBA nella loro storia, dopo i successi del 2004 e 2010. Breanna Stewart, dopo esser stata nominata MVP ...

Basket - l'Nba apre a Milano il suo primo negozio in Europa : Il megastore per i fan della pallacanestro americana sarà inaugurato in Galleria Passarella, vicino al Duomo

NBA Fan Zone Milano – Ensi - Nerone e Nitro si sfidano a colpi di rime : il freestyle a tema Basket è una bomba [VIDEO] : Grande successo per l’NBA Fan Zone a Milano: in mezzo a tanto basket i fan hanno potuto ascoltare anche il rap di Ensi, Nerone, Nitro ed Axos Pizza Duomo a Milano gremita di fan del basket a stelle e strisce per l’NBA Fan Zone. L’evento, realizzato all’ombra della Madonnina, ha raccolto migliaia di appassaionati che hanno potuto ammirare e svolgere diverse attività legate al basket, nonchè fare la conoscenza diretta ...

Basket - Billups 'Larry Brown rivoluzionerà la A italiana. Europa ed Nba sono più vicine' : Le piace questo ruolo di ambasciatore NBA in giro per il mondo? 'Sì, è molto bello sentirsi di ispirazione alle nuove generazioni. Mi piace parlare del gioco ai giovani. Ed è importante portare il ...

Basket Nba - Ginobili sul ritiro : 'L'ho fatto per mia moglie Many' : Dopo la notizia, i perché. Manu Ginobili racconta a La Nacion , giornale argentino, i motivi che l'hanno indotto al ritiro. Nessun giallo o colpo di scena. Il personaggio è così trasparente e 'puro' ...