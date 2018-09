calcioweb.eu

: Bancarotta fraudolenta della società Finpower: arrestato l’ex presidente del Bari calcio Cosmo Giancaspro - fattoquotidiano : Bancarotta fraudolenta della società Finpower: arrestato l’ex presidente del Bari calcio Cosmo Giancaspro - CalcioWeb : #Bari, #Giancaspro arrestato: ecco il motivo - vuessegaudio : Bari calcio, arrestato l'ex patron Cosmo Giancaspro: bancarotta fraudolenta da 10 milioni -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) E’ statol’ex presidente delCosmo Antonio, accusato di bancarotta fraudolenta e. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ l’ex patron biancorosso è considerato responsabile del fallimento della Finpower srl, società che opera nel settore delle energie rinnovabili. Secondo l’accusa avrebbe distratto beni per 3,4 milioni di euro in favore della Kreare Impresa, società proprietaria del. CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilCalcioWeb.