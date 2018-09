Barbara D' Urso | serata scatenata in balera con l' ex di Sharon Stone

Pomeriggio Cinque - Miss Italia Carlotta Maggiorana viene a sapere da Barbara D'Urso se sarà squalificata : Nei giorni successivi alla sua incoronazione, la neo-eletta Miss Italia , Carlotta Maggiorana , si è trovata al centro delle polemiche per delle presunte foto di nudo circolate sul suo conto. Essendo ...

“Tra noi due…”. Fabio Fulco - tutta la verità su Barbara d’Urso : Fabio Fulco a ‘Vieni da meì’ si racconta a cuore aperto e fa una rivelazione importante: “Fidanzato? Macché, sono tornato single! Ma ho un grande amore…”. Una notizia che fa rumore nel salotto di Caterina Balivo. Il motivo?! Presto detto: solamente quattro mesi fa l’attore di ‘Un posto al sole’ si faceva beffe dell’ex Cristina Chiabotto annunciando di aver finalmente trovato l’amore ...

Fabio Fulco/ "Barbara d'Urso dopo Cristina Chiabotto? Nessun flirt - ma..." (Vieni da me) : Fabio Fulco a Vieni da me: "Barbara d'Urso dopo Cristina Chiabotto? Nessun flirt, ma...". L'attore ospite di Caterina Balivo su Raiuno ha parlato anche della malattia della madre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Domenica Live contro Domenica In : vince di nuovo Mara Venier e Barbara D’Urso replica con un video. (VIDEO) : Chi ha vinto la sfida degli ascolti fra Domenica Live e Domenica In durante la loro seconda puntata? I numeri L'articolo Domenica Live contro Domenica In: vince di nuovo Mara Venier e Barbara D’Urso replica con un video. (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bacio sulla bocca dietro le quinte : la foto di Barbara D’Urso con ‘lui’ fa subito il giro del web : E Mara Venier, che batte Barbata D’Urso per la seconda settimana di fila, si conferma ‘signora della domenica’. La puntata numero due della nuova Domenica In, su Raiuno, sbaraglia infatti la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima parte, e 1.975.000 spettatori con il 15.78% di share, nella seconda. Niente da fare, quindi, per Carmelita, che con la sua Domenica Live ha registrato ...

Massimo Boldi era già stato operato alla orta - Barbara d’Urso rivela come sta : Massimo Boldi è stato operato al cuore ma qualche mese fa subì un intervento alla orta: la rivelazione di Barbara d’Urso come già sappiamo l’attore comico Massimo Boldi è stato operato d’urgenza al cuore. Barbara d’Urso però, durante la puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 24 settembre rivela che Boldi era già stato operato alla […] L'articolo Massimo Boldi era già stato operato alla orta, Barbara d’Urso ...

Barbara D' URSO E PIERLUIGI DIACO - LITE A DOMENICA LIVE/ Video : anche gli ascolti TV fanno storcere il naso : BARBARA d'URSO e PIERLUIGI DIACO, scambio di battute a DOMENICA LIVE. Lui mette in dubbio la credibilità della trasmissione, lei sbotta in diretta tv.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:59:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa difende Mara Venier : frecciatina a Barbara D'Urso? Ecco cosa ha detto : Mara Venier porta a casa per la seconda settimana di seguito un ottimo risultato auditel con Domenica In contro la 'nemica-amica' Barbara D'Urso: il modo di fare intrattenimento della zia Mara piace ...

Lamberto Sposini - bacio social per il giornalista colpito da ictus e Barbara D’Urso : Non appare frequentemente sui social, ma quando lo fa è sempre in grande stile e soprattutto è sempre occasione per i suoi tanti sostenitori per far sentire al giornalista il loro affetto. Stiamo parlando di Lamberto Sposini, colpito da un ictus prima di andare in onda a “La vita in diretta” nel 2011. La foto, che lo ritrae intento a baciare sulla bocca l’amica e conduttrice tv Barbara D’Urso è stata scattata il 23 ...

Mara Venier - ancora uno schiaffo a Barbara D'Urso : faccia a faccia - come ha ridotto la 'rivale' : Un'altra vittoria di Zia Mara su Carmelita. Parliamo ovviamente di Mara Venier e Barbara D'Urso . La prima, su Rai1 con Domenica In , ha intrattenuto 2.240.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%, ...

Barbara D’Urso bacia Lamberto Sposini e lui scrive felice : “Carmelita Smack” : Una foto che mostra un bacio sulle labbra e una didascalia “Barbara Carmelita Smack“. Protagonisti Lamberto Sposini, che pubblica lo scatto su Instagram, e Barbara D’Urso. Il selfie, che rifà in qualche in modo il verso alle foto tipica della conduttrice napoletana, in pochi minuti ha fatto il pieno di like. “Chi è venuto a prendere il caffeuccio in camerino prima di Domenica Live?“, aggiunge la conduttrice in una ...