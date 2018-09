Baldini lascia Roma | club non risulta

Baldini lascia la Roma : colpa del libro di Totti : "E' stato lui a farmi lascia re il calcio". Il braccio destro di Pallotta a 'Il Roma nista': "Non posso discutere le parole del Capitano"

Baldini lascia la Roma? : Manca ancora l’ufficialità e quindi l’argomento va trattato con la massima cautela. Ma l’indiscrezione è una vera e propria bomba da prima pagina: Baldini starebbe per lasciare la Roma. Il dirigente toscano ha legato a doppio filo la storia della Roma americana a lui. O per meglio dire, è stato Pallotta ad affidarsi e fidarsi di Franco Baldini fin dall’alba della sua avventura come proprietario del club romanista. Fiducia ...