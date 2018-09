ATP Chengdu – Berrettini liquida Gunneswaran e vola agli ottavi di finale

sportfair

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Matteoaccededidell’ATP di: il tennista azzurro superain due set Vittoria all’esordio per Matteonell’ATP di. Il tennista azzurro, attualmente numero 60 del ranking mondiale maschile, ha superato l’indiano Prajneshnei sedicesimi didel torneo cinese.si è imposto sul numero 164 al mondo in 1 ora e 15 minuti, conquistando i due set decisivi per staccare il pass per glicon il punteggio di 3-6 / 4-6.L'articolo ATPdiSPORTFAIR.