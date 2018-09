ATP 250 Chengdu | Matteo Berrettini supera agevolmente Gunneswaran in due set e approda al

Tennis - ATP 250 Shenzhen : Andreas Seppi sconfitto all’esordio da Albert Ramos-Vinolas dopo aver avuto due match point : Esce subito sconfitto dal torneo di Shenzhen Andreas Seppi: l’azzurro è stato battuto, non senza rimpianti, dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il punteggio finale dell’incontro di primo turno del 250 cinese è di 6-7(5) 7-6(7) 6-3 in favore dell’iberico, che ha salvato due palle del match toccate in sorte all’italiano. L’unico altro precedente tra i due a livello ATP l’aveva vinto Seppi a Monaco nel 2014 (in ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2018 : Denis Shapovalov si esalta nel terzo set e supera un buon Matteo Berrettini : Matteo Berrettini termina al secondo turno l’avventura al torneo ATP 250 di San Pietroburgo. Il romano è stato sconfitto da Denis Shapovalov col punteggio di 7-6(6) 4-6 6-0 dopo quasi due ore di partita. L’incontro si può suddividere in due parti completamente distinte tra di loro: i primi due set, in cui il numero 3 d’Italia ha tenuto molto bene il ritmo del canadese, e il terzo, in cui quest’ultimo è andato ...

Tennis - ATP 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

VIDEO Matteo Berrettini vince l’ATP 250 di Gstaad! Prima magica vittoria - gli highlights della finale contro Bautista-Agut : Matteo Berrettini ha conquistato il suo primo torneo ATP in carriera. Il 22enne si è imposto nel 250 di Gstaad sconfiggendo in finale il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo. Una vera e propria impresa per il laziale che da domani sarà numero 54 nel ranking ATP: sulla terra rossa della cittadina svizzera, l’azzurro si è confermato ai massimi livelli e ha ribadito che questa è la stagione della sua consacrazione. Di ...

Matteo Berrettini vs Roberto Bautista - Finale ATP Gstaad 250 : data - programma - orario d’inizio e tv. L’azzurro cerca l’impresa! : Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista-Augut nella Finale del torneo di Gstaad, ATP 250 sulla terra rossa della località svizzera. Il 22enne romano ha sconfitto l’estone Zopp con una prestazione davvero di lusso e ora sfiderà l’ostico spagnolo, capace di rimontare il serbo Djere. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per l’italiano che però sta crescendo a dismisura e che ha tutte le carte in regola per poter ...