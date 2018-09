Asus ZenFone Max Pro M1 | lo smartphone con la maxi batteria

Raffica di aggiornamenti per Asus ZenFone 4 : patch di settembre per Pro e Selfie Pro : Una giornata che non passerà inosservata quella di oggi per i possessori di ASUS Zenfone 4, e più precisamente dei modelli Pro e Selfie Pro. Tutti e due i dispositivi sono lieti di accogliere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, l'ultima fin qui disponibile anche per conto del colosso di Mountain View (almeno fino alla prossima settimana, quando, quasi sicuramente, inizierà la distribuzione della patch di ottobre, come di ...

Niente stabilizzazione elettronica su Asus ZenFone Max Pro M1? Macché : ecco come attivarla (no root) : Gli attenti ragazzi di XDA hanno trovato il modo di attivare la stabilizzazione elettronica su ASUS ZenFone Max Pro M1 L'articolo Niente stabilizzazione elettronica su ASUS ZenFone Max Pro M1? Macché: ecco come attivarla (no root) proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti a manetta in casa Asus : per ZenFone 3 Zoom - 4 - 5 e Max Pro : Un aggiornamento dietro l'altro in casa ASUS, con relativo coinvolgimento di tanti modelli diversi. Si parte dal top di gamma attuale, l'ASUS ZenFone 5 (modello ZE620KL), raggiunto dalla serie firmware 15.0619.1808.38, che risolve un disturbo relativo alle chiamate telefoniche, oltre ad ottimizzare il segnale sulle reti indiane (cosa che ovviamente ci riguarda poco, a meno che non abbiate un programma un viaggio da quelle parti) ed il ...

Feedback e novità dell’aggiornamento 75 di Asus ZenFone 3 : le ultime al 19 settembre : All'indomani dell'aggiornamento 75 come avrà reagito l'ASUS ZenFone 3, e cosa sarà cambiato? Dopo avervi fornito i primissimi dettagli circa questa nuova release in questo articolo di ieri, cercheremo oggi di approfondire ulteriormente la questione. Nel changelog si fa menzione ad una nuova release del GMS, oltre che alla soluzione di un bug di traduzione. La voce 'GMS' dovrebbe coincidere ai 'Google Mobile Service', ovvero a quell'insieme di ...

Oggi 18 settembre arriva per Asus ZenFone 3 l’aggiornamento 75 : prime informazioni : Puntuale come un orologio svizzero arriva in queste ore un nuovo aggiornamento per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3. Entrambe le versioni da 5.5 e 5.2 pollici, infatti, a partire da Oggi 18 settembre possono scaricare la patch 75, ad un mese di distanza dal nostro approfondimento riguardante il pacchetto software 72. Proviamo dunque a capire come cambieranno le cose per il pubblico italiano una volta portato a termine il download di ...

Android Pie 9.0 su Asus ZenFone 5Z - prime avvisaglie : aggiornamento più vicino : Non ha bisogno di presentazioni l'ASUS Zenfone 5Z, top di gamma del brand taiwanese in attesa di ricevere l'aggiornamento ad Android Pie 9.0. Se finora erano mancate indiscrezioni relative all'omologazione, siamo lieti di comunicarvi che proprio qualche ora fa il dispositivo è stato pizzicato su Geekbench, equipaggiato proprio con l'ultima iterazione dell'OS mobile di Google. Volete notizie sui punteggi raggiunti? Eccovi accontentati: 2392 in ...

Asus lancia il concorso #DialettatiEVinci con in palio ZenFone Max Pro (M1) : ASUS lancia un nuovo simpatico concorso a premi con in palio 20 ASUS ZenFone Max Pro (M1): per partecipare a #DialettatiEVinci basta rispondere a una domanda in dialetto! L'articolo ASUS lancia il concorso #DialettatiEVinci con in palio ZenFone Max Pro (M1) proviene da TuttoAndroid.

DialettatiEVinci - il concorso a premi per vincere Asus ZenFone Max Pro M1 : Cernusco sul Naviglio, 14 settembre 2018. “Cosa faresti con una batteria che dura fino a due giorni?”: è questa la domanda a cui tutti i partecipanti al concorso #DialettatiEVinci dovranno rispondere per vincere uno ZenFone Max Pro M1 di ASUS, lo smartphone che, con la sua batteria da 5000 mAh, garantisce incredibili performance: fino 42 ore di conversazione, 28 ore di navigazione su browser in Wi-Fi, 20 ore di riproduzione video ...

Inatteso regalo per Asus ZenFone 3 Max : dal 6 settembre aggiornamento Oreo 8.1 : Abbiamo dovuto attendere moltissimo per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, forse più a lungo del previsto, ma il tanto diffuso Asus ZenFone 3 Max sarà allo stesso tempo il modello in grado di aprire le porte alla versione 8.1 dell'OS di Google all'interno di questa famiglia, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 6 settembre. Dopo la svolta di fine luglio, quando vi abbiamo ...

Costo totale per la fotocamera sostitutiva dell’Asus ZenFone 3 : alternative all’Assistenza : Occorre assolutamente un punto della situazione per quanto riguarda gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 e che, come vi riportiamo da diversi mesi a questa parte, hanno dovuto fare i conti coi problemi di messa a fuoco della fotocamera. Ormai è noto che non si tratti di un problema software, al punto che è inutile attendere un aggiornamento ufficiale per provare a mettersi alle spalle un'anomalia del genere. Al contrario, la strada ...