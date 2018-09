Asia Argento sulla morte di Anthony Bourdain | ‘Vuoto che non si può riempire’

tvzap.kataweb

: Dario Argento: 'Weinstein ha pagato Bennett per lanciarlo contro Asia. È vendetta' - HuffPostItalia : Dario Argento: 'Weinstein ha pagato Bennett per lanciarlo contro Asia. È vendetta' - Agenzia_Ansa : Asia Argento: 'Jimmy Bennett mi saltò addosso' - carmeloabbate : Più che accusare Asia Argento, mi pare evidente che questo scappato di casa sia concentrato a difendere Weinstein.… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Per la prima volta in tvparla apertamente delladel suo grande amore: “Allora si riferisce a quando ha saputo delladel compagno, NdR io ero arrabbiata, molto arrabbiata con lui per aver abbandonato me e i miei bambini. Ora c’è questo vuoto, questa perdita, che non può essere colmata da nulla”. Lo fa in un’intervista al DailyMailTv, dove si racconta a tutto tondo. Non è un periodo semplice per la: prima ladel compagno, poi l’esplosione dello scandalo Jimmy Bennet (andato ospite a Non è l’arena di Massimo Giletti per dire la sua) e quindi l’esclusione consensuale da X Factor a causa dello stesso, senza dimenticare la multa per la figlia Anna Lou, che ha imbrattato delle vetture dell’ATAC. Ballando con le stelle 2016,ballerina dark e sexy ...