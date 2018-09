Asia Argento ospite di Non è L’Arena

Asia Argento passa al contrattacco : domenica l'attrice in tv da Giletti : Asia Argento ha deciso di rispondere alle accuse di Jimmy Bennett dal medesimo studio tv, quello di Massimo Giletti , utilizzato dal baby attore. l'attrice e regista sarà ospite a Non è l'arena , in ...

Morgan parla di X Factor - di Asia Argento e dei talent : “Prodotti scadenti - il mercato è depresso” : Morgan parla di X Factor e della vicenda che coinvolge Asia Argento, giudice dell'edizione sollevata dall'incarico. Asia Argento non conserverà il suo posto al tavolo dei giudici nei Live Show in diretta e lascerà il suo posto a favore di un collega non ancora rivelato. Morgan parla di X Factor, rispondendo alle domande di un giornalista, in occasione della presentazione della nuova edizione del Premio Tenco che si terrà ad ottobre a ...

Parla Asia Argento - in lacrime : 'Fu Jimmy Bennett ad aggredirmi. E Rose McGowan è una bugiarda'. Lo sfogo contro tutto e tutti : Capisco che il mondo deve trovare una ragione, la devo trovare anche io. Era un uomo amato. Le persone pensano che si sia suicidato perché io l'ho tradito, ma anche lui aveva tradito me. Non era un ...

Morgan contro tutti : «Asia Argento vittima? Sono cazzi suoi. X Factor? Mai più» : di Claudio Fabretti Morgan alla riscossa. Durante la presentazione del Premio Tenco 2018 , di cui sarà co-conduttore, il musicista si è tolto più di un sassolino dalle scarpe. A partire dall'addio ...

Asia Argento sulla morte di Anthony Bourdain : ‘Vuoto che non si può riempire’ : Per la prima volta in tv Asia Argento parla apertamente della morte del suo grande amore: “Allora [si riferisce a quando ha saputo della morte del compagno, NdR] io ero arrabbiata, molto arrabbiata con lui per aver abbandonato me e i miei bambini. Ora c’è questo vuoto, questa perdita, che non può essere colmata da nulla”. Lo fa in un’intervista al DailyMailTv, dove si racconta a tutto tondo. Non è un periodo semplice per ...

La replica di Asia Argento sul caso Jimmy Bennett (video) : “Mi è saltato addosso - poi l’estorsione a Anthony Bourdain” : La versione definitiva di Asia Argento sul caso Jimmy Bennett e la presunta violenza sessuale di cui è stata accusata dal giovane attore arriva nella prima intervista rilasciata ad una testata inglese dopo il polverone sollevato dalle rivelazioni del New York Time lo scorso agosto. Alla DailyMail Tv, la Argento spiega che è stato Jimmy Bennett ad aggredirla e farle subire un rapporto sessuale durante il famoso incontro in California quando ...