Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve accontentarsi del 6.6% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. Vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...

