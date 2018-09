Arte | ' L' Origine du Monde' di Coubet non è più un mistero | svelato il nome

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018)uno dei più grandi misteri della storia dell'. Ora infatti sappiamo, con ragionevole certezza, chi era la modella del quadro L'dudi Gustave Courbet, che come noto rappresenta la pintima femminile. Si tratterebbe infatti della ballerina Constance Queniaux. A rivelarlo al mondo, e non solo a quello appassionato d', è stato lo scrittore Claude Schopp, vincitore del premio Goncourt per la biografia nel 2017. Lo stesso Schopp pubblichera' i risultati delle sue ricerche in un libro che vedra' le stampe il prossimo mese di ottobre in Francia. La scoperta, in particolare, è emersa ricercando tra le pieghe di un cggio fra Alexandre Dumas figlio e George Sand. Censurata da Facebook L'dufu dipinta da Gustave Courbet, pittore francese, nel 1866, anche se proprio a causa del soggetto per così dire particolare l'opera ha dovuto ...