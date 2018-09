Arrestati 3 romeni per la rapina in villa a Lanciano

Rapina in villa a Lanciano - Arrestati tre romeni : Tre persone sono state arrestate per la Rapina in villa avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Lanciano , Chieti, . In manette sono finiti tre romeni. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati in ...

Rapina di Lanciano - tre romeni Arrestati per la brutale aggressione. Caccia al capo italiano : Primi tre arresti per la brutale Rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata a un orecchio. In manette sono finiti tre romeni: stavano per partire con l’auto usata per l’assalto. Avevano addosso circa 3.400 euro e i gli stessi giubbini di quella notte. L’opera...

Rapina il villa a Lanciano - Arrestati 3 romeni : Chieti - Sono scattati i primi tre arresti per la vicenda della Rapina ai coniugi Martelli a Lanciano: in manette sono finiti tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. La svolta nella serata di ieri quando è stata registrata una testimonianza fondamentale. Quella di un uomo che ...

Rapina in villa - Arrestati tre romeni : stavano perpartire con l'auto usata per l'assalto : Sono finiti in manette tre romeni che stavano perpartire con l'auto usata per l'assalto alla villa di CarloMartelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è in commissariato.

Rapina di Lanciano - tre romeni Arrestati per la brutale aggressione : stavano per fuggire : Tre arresti per la brutale Rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata a un orecchio. In manette sono finiti tre romeni, catturati intorno a mezzanotte nelle campagne intorno a Lanciano: stavano per partire con l’auto usata per l’assalto. Avevano addosso circa...

Lanciano - rapina in villa : Arrestati tre romeni : A una svolta le indagini sulla rapina di Lanciano. I carabinieri hanno arrestato tre rumeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan....

Coniugi seviziati in villa a Lanciano - Arrestati tre romeni pronti alla fuga : A una svolta le indagini sulla rapina di Lanciano. I carabinieri hanno arrestato tre rumeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan....

Rapina in villa a Lanciano - Arrestati tre romeni : A una svolta le indagini sulla Rapina di Lanciano. I carabinieri hanno arrestato tre rumeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan....

Rapina in villa a Lanciano - Arrestati tre romeni : A una svolta le indagini sulla Rapina di Lanciano. I carabinieri hanno arrestato tre rumeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan....