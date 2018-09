Argentina | l' Fmi licenzia il governatore

Argentina - Lagarde - Fmi - : colloqui vicini alla conclusione : Roma, 26 set., askanews, - Sono ormai "vicini alla linea di arrivo" i colloqui dell'Argentina con il Fondo monetario internazionale, sull'accelerazione del programma di aiuti richiesti da Buenos Aires.

L'Argentina trema. Spera negli aiuti dell'FMI : La situazione in Argentina si fa sempre più critica, tanto da spaventare gli investitori. Ieri 24 settembre 2018, l'indice Merval della borsa argentina ha registrato un tonfo del 3,39% nonostante le ...

Argentina - Macri annuncia nuovi aiuti Fmi - default scongiurato : Roma, 24 set., askanews, - Insolvenza scongiurata in Argentina: lo ha assicurato il presidente Mauricio Macri, annunciando l'imminente versamento di aiuti supplementari da parte del Fondo monetario ...

Argentina - Fmi : 'Progressi importanti' su accelerazione aiuti : Roma, 17 set., askanews, - Dichiarazioni rassicuranti dal Fondo monetario internazionale sull'Argentina. Con una nota, l'istituzione parla di 'Progressi importanti' sulle discussioni in merito alla ...

Fmi rimanda tranche da $3 miliardi per Argentina - peso crolla a nuovo minimo record : Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe deciso di rimandare l'erogazione della tranche di aiuti del valore di $3 miliardi all'Argentina: tranche che fa parte dei $50 miliardi di bailout concordati a ...

Tempesta emergenti : Argentina - serve deficit zero per avere fondi Fmi : Al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro, costringendo la Banca centrale a elevare i tassi di interesse al 60%, i più alti al mondo,, Macri chiede ora al ...

Argentina in pressing sul FMI per prestito di 50 miliardi : Teleborsa, - Non pare arrestarsi il vertiginoso crollo del peso argentino , che vede diminuire enormemente il proprio potere d'acquisto. La Banca Centrale del Paese sudamericano ha tentato di arginare ...

Argentina - la banca centrale alza i tassi al 60%/ Peso fuori controllo - Macri chiede salvataggio a Fmi : Argentina, la banca centrale alza i tassi al 60%. Ultime notizie: Peso fuori controllo, presidente Mauricio Macri chiede di accelerare salvataggio a Fmi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:47:00 GMT)

Argentina - peso fuori controllo : tassi di interesse al 60%. Macri chiede a Fmi di accelerare salvataggio da 50 miliardi : Crolla il peso argentino, che tocca il suo minimo storico, costringendo la banca centrale ad alzare i tassi di interesse di 15 punti percentuali al 60%, il livello più alto al mondo. È crisi profonda per Buenos Aires e l’impegno del Fmi a rivedere la tempistica dei pagamenti previsti nell’ambito del piano di salvataggio da 50 miliardi di dollari non basta. E con l’apprezzamento del dollaro e l’inflazione che viaggia al ritmo del 35%, il ...

Crisi Argentina : Macri bussa all'Fmi - crolla il peso : Oltre all'inflazione, vicina al 30% annuo, uno dei valori più alti del mondo, e la tendenza recessiva del Pil, il governo liberista di Macri non ha saputo infondere fiducia né dare credito alla ...

Nuova emergenza Argentina : Macri chiede al Fmi di accelerare gli aiuti - il peso in caduta libera : L'Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso: la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Il cambio è vicino ai 34 pesos per un biglietto verde, perdendo il 40% del suo valore da ...

Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde : atterraggio d’emergenza in Argentina : Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: atterraggio d’emergenza in Argentina La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di un aereo che l’avrebbe dovuta riportare negli Stati Uniti e che ha subito una perdita improvvisa di carburante dopo il decollo.Continua a leggere La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di […] L'articolo Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: ...

