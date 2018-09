Apre a Parigi la Tod' s Factory con la collezione di Alessandro Dell' Acqua

La Martina Apre a Parigi : La Martina debutta in Francia. Lo fa durante la settimana della moda Parigina, il prossimo 27 settembre, quando in rue Saint Placide 39 il marchio argentino – noto nel mondo per le sue iconiche polo – inaugurerà il suo primo flaghsip store nel quartiere Latino e di Saint Germain des Pre´s, nel sesto circondario. La tappa francese e` l’occasione per presentare il nuovo corso del marchio, all’insegna di una sempre maggiore ...