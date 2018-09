Temptation Island Vip Anticipazioni : Andrea e Alessandra non si sono lasciati : Andrea Zenga e Alessandra stanno insieme dopo Temptation Island Vip? Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, e i colpi di scena si sono sprecati. Cosa è successo? C’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini. Un confronto davvero tiratissimo. E dopo aver discusso animatamente per oltre mezz’ora alla fine hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. ...

Anticipazioni Temptation Island del 2 ottobre : confronto immediato per i 'Gilufar' di U&D : Prosegue la messa in onda di Temptation Island Vip in prima serata su Canale 5. Il prossimo martedì 2 ottobre andrà in onda la terza puntata prevista di questa prima edizione presentata da Simona Ventura, la quale sta dando grandi soddisfazioni nelle vesti di narratrice di questo racconto delle emozioni che sta coinvolgendo il pubblico da casa. Le Anticipazioni sul prossimo appuntamento rivelano che arriverà un altro confronto al falò finale e ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : il falò tra Nilufar e Giordano e non solo : Temptation Island Vip Anticipazioni prossima puntata: Giordano e Nilufar lasciano il programma Anche la terza puntata di Temptation Island Vip si preannuncia avvincente e scoppiettante. Dopo il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la prossima settimana è il turno di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. A chiedere di lasciare il […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Vip: il falò tra Nilufar e Giordano e non ...

Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi : Anticipazioni 25 settembre : Ottimo successo per il debutto di Temptation Island 2018 e importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci saranno Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi. Se nel primo caso è la giovane fidanzata a ...

TEMPTATION ISLAND VIP Anticipazioni : NILUFAR e GIORDANO - falò anticipato? : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di TEMPTATION ISLAND Vip, in programma stasera (martedì 25 settembre 2018) su Canale 5; oltre al falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura dovrà gestire la crisi del rapporto tra GIORDANO Mazzocchi e NILUFAR Addati, fidanzati da quattro mesi dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Le anticipazioni indicano che GIORDANO non prenderà affatto ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Andrew di Temptation Island nuovo corteggiatore : anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Dal Corso è il nuovo corteggiatore di Mara Fasone Grossa novità a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico avvenuta domenica 23 settembre si è presentato alla corte di Maria De Filippi Andrea Dal Corso. Il ragazzo è conosciuto ai più con il nome di Andrew e per la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrew di Temptation Island nuovo corteggiatore proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Temptation Island Vip - le coppie che si sono lasciate e quelle che stanno ancora insieme : il clamoroso spoiler : Le prime indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island Vip svelano le coppie rimaste insieme dopo il reality e quelle che invece si sono dette addio La prima edizione di Temptation Island Vip è andata in onda con la sua prima puntata, ma già trapelano le prime Anticipazioni su come andrà a finire tra le coppie protagoniste. I vip divisi nei due villaggi del reality si lasceranno o continueranno a stare insieme? L’amore resisterà ...

Anticipazioni Temptation Island - Nilufar e Giordano in crisi : lui - deluso - chiede il falò : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena a Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Simona Ventura, che vede in gara anche la coppia composta da Giordano e Nilufar, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne trono classico. La coppia ha scelto di mettere alla prova il loro sentimento, affrontando la difficile sfida delle tentazioni che tuttavia sta portando alla luce non poche problematiche tra i ...

Temptation island Vip Anticipazioni : falò di confronto tra Giordano e Nilufar - Ivan e Valeria si baciano? : Il Vicolodellenews, che ha assistito alla registrazione dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, ha raccolo le indiscrezioni sulla prossima puntata di Temtpation island Vip in onda martedì 25 settembre 2018, in prima serata su Canale 5.prosegui la letturaTemptation island Vip anticipazioni: falò di confronto tra Giordano e Nilufar, Ivan e Valeria si baciano? pubblicato su Gossipblog.it 21 settembre 2018 10:57.

Temptation Island Vip Anticipazioni - Valeria Marini e Ivan si baciano? : Temptation Island vip anticipazioni: scatta il bacio tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez? Valeria Marini e Ivan Gonzalez a Temptation Island Vip si sono baciati? La nota showgirl ha iniziato una conoscenza molto approfondita con il tentatore spagnolo. I due sono molto vicini e, già nel corso della prima puntata, i telespettatori li hanno visti […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni, Valeria Marini e Ivan si baciano? proviene da ...

Temptation island vip Anticipazioni : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini - falò anticipato? : È partita ieri sera su Canale 5 la prima edizione di Temptation island Vip (condotta da Simona Ventura) e già dalla première non sono mancate le prime sorprese: Fabio Esposito, ad esempio, non ha saputo reggere la lontananza dalla sua Marcella Esposito e ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli tre giorni passati all’interno del villaggio dei fidanzati. La donna, inconsapevole del fatto che il patron della CocoNuda intendesse ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : stasera al falò forse Nilufar e Mazzocchi (RUMORS) : Questa sera, alle ore 21:25, su Canale 5 prendera' il via la prima edizione di Temptation Island vip. Anche questa versione dedicata alle celebrita' si terra' in provincia di Cagliari, presso il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Sei coppie famose metteranno alla prova i loro sentimenti [VIDEO]e lo faranno per quattro puntate. Stando alle Anticipazioni trapelate in questi giorni, Simona Ventura fin dalla prima puntata dovra' ...

Temptation Island Vip : Betta e Nicoletta usciranno? | Anticipazioni 25 settembre : Temptation Island Vip Anticipazioni 25 settembre – Cosa succederà nella seconda puntata del reality? Abbiamo scoperto che Nicoletta non tollererà oltre l’atteggiamento di Stefano Bettarini. Per questo chiederà il confronto immediato. Temptation Island Vip ha già pronta la seconda coppia in uscita? Il tempo scorre veloce in Sardegna. Temptation Island Vip seconda puntata: Anticipazioni 25 settembre Il debutto del reality non è andato ...