Anticipazioni Le regole del delitto perfetto 5×01 e video dalla première | Annalise al

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ledel5x01 debutta insieme alla specialedi due ore di Grey's Anatomy 15 inaugurando una nuova stagione per le serie ShondaLand in onda come sempre al giovedì su ABC.Dopo la rivelazione della trama e del promo ufficiale del primo episodio de Ledel, arriva anche il primo sneak peek alla vigilia della messa in onda della.Nell'anteprima dell'episodio diffusa da ABC,(la straordinaria attrice premio Emmy per la serie Viola Davis) balla scatenata e finalmente spensierata ad un ricevimento di nozze, che si suppone sia quello di Connor (Jack Falahee) e Oliver (Conrad Ricamora) vista la statuetta con due sposi in cima alla torta nuziale. Matrimonio che era già stato annunciatocoppia nella quarta stagione e che potrebbe andare in onda già nel primo episodio.Ma a rovinare la festa ci pensa Frank ...