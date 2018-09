Anticipazioni Il Segreto Puntata serale 26 settembre | grossi problemi in arrivo per

Anticipazioni IL SEGRETO/ Puntata serale 26 settembre : Julieta a un bivio - Prudencio o Saul? : Il SEGRETO , ANTICIPAZIONI Puntata serale 26 settembre : il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 26 settembre 2018 : Francisca accoglie in casa Julieta mentre Larraz dà disposizioni ai suoi per organizzare la sommossa.

Il Segreto Anticipazioni 26 settembre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Gli episodi de Il Segreto in onda stasera su Rete 4 verranno replicati su Canale 5 rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018 .

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 1-6 ottobre 2018 : condanna alla fucilazione per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018 : il dramma di Francisca! Carmelito è vivo! Julieta rischia di essere violentata! Anticipazioni Il Segreto : Prudencio pretende un “rapporto” da Julieta. Francisca viene condanna ta alla pena capitale! Irene fa una sconcertante scoperta! Dos Caras, l’assassino di Mariana, fa il suo ingresso a Puente Viejo! E rivela qualcosa di molto importante… El ...

Il Segreto Anticipazioni : ALFONSO ed EMILIA rischiano la fucilazione!!! : A Il Segreto continueranno i momenti di tensione causati dal generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva): convinto che EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) abbiano aiutato Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) – l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz) – a fuggire dalla Spagna, il funzionario dell’esercito non esiterà a creare problemi ai due locandieri e, proprio per questo, li farà ...

Il Segreto Anticipazioni : la camicia insanguinata di Saul riemerge dalle acque del fiume : La morte di Saul ne Il Segreto e l'alone di mistero che la avvolge sara' il tema principale delle prossime puntate della soap opera. A sparare al giovane Ortega sara' Prudencio che, nonostante abbia promesso a Julieta di salvare dalla garrota il suo amato, preferira' eliminarlo definitivamente. Il corpo di Saul verra' inghiottito dalle acque del fiume , scomparendo nel nulla. Prudencio fara' ritorno a Puente Viejo fingendosi preoccupato per ...

Il Segreto Anticipazioni : torna Fulgencio - lo psichiatra sadico : Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Fulgencio, lo psichiatra capace di infliggere sadiche torture per il proprio tornaconto e piacere, tornera' a Puente Viejo. Il suo scopo è ancora lo stesso, ovvero distruggere l'odiata Francisca Montenegro. Gia' in passato Fulgencio tentò nell'impresa, con l'aiuto dell'altrettanto malvagia moglie Bernarda. Tutto però finì in disgrazia, visto che Francisca ordinò l'omicidio della sua aguzzina. ...