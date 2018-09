Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata del 26 settembre 2018

Il Segreto Anticipazioni : ALFONSO ed EMILIA rischiano la fucilazione!!! : A Il Segreto continueranno i momenti di tensione causati dal generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva): convinto che EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) abbiano aiutato Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) – l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz) – a fuggire dalla Spagna, il funzionario dell’esercito non esiterà a creare problemi ai due locandieri e, proprio per questo, li farà ...

Il Segreto Anticipazioni : torna Fulgencio - lo psichiatra sadico : Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Fulgencio, lo psichiatra capace di infliggere sadiche torture per il proprio tornaconto e piacere, tornera' a Puente Viejo. Il suo scopo è ancora lo stesso, ovvero distruggere l'odiata Francisca Montenegro. Gia' in passato Fulgencio tentò nell'impresa, con l'aiuto dell'altrettanto malvagia moglie Bernarda. Tutto però finì in disgrazia, visto che Francisca ordinò l'omicidio della sua aguzzina. ...

Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi : Anticipazioni 25 settembre : Ottimo successo per il debutto di Temptation Island 2018 e importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci saranno Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi. Se nel primo caso è la giovane fidanzata a ...

Anticipazioni Beautiful : Liam lascia Steffy - lei rischia di perdere il bambino : Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy si lasciano per colpa di Bill Sta per finire il matrimonio tra Liam e Steffy. Nelle nuove puntate italiane di Beautiful la coppia sta per scoppiare. Il motivo? Ovviamente la notte di passione tra Steffy e Bill. Liam scopre il test di paternità nella borsa della moglie incinta e chiede […] L'articolo Anticipazioni Beautiful: Liam lascia Steffy, lei rischia di perdere il bambino proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - ecco chi è il padre del figlio di Steffy : Anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Beautiful, trama di lunedì 24 settembre: anticipazioni È Natale. Eric (John McCook) è riuscito a riunire la famiglia come ai vecchi tempi per festeggiare tutti insieme. Ridge (Thorsten Kaye) annuncia a tutti le prossime nozze con Brooke (Katherine Kelly Lang), mentre Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) mantengono il loro segreto. La famiglia è tornata unita e ci fanno gli auguri di Buone Feste. Beautiful, trama di martedì 25 ...

Uomini e Donne - Anticipazioni classico : MARA chiede ad Andrea Dal Corso di corteggiarla : Domenica 23 settembre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme come stanno procedendo i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi, MARA Fasone, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Lorenzo, ad esempio, ha scelto di vendicarsi di Greta e Viviana, “colpevoli” di essersi mostrate più interessate a Luigi rispetto a lui; nel Corso della mezz’ora passata in compagnia delle due ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 24 settembre : dalla cronaca al gossip - chi sarà in studio? : Dopo il buon risultato, ma non la vittoria, di Domenica Live, Barbara d'Urso torna in scena con Pomeriggio 5 parlando di rapine, cronaca e con tanti ospiti in studio(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Vieni da Me/ Anticipazioni e ospiti 24 settembre : da Francesco Facchinetti a Brigitta Boccoli : Inizia oggi una nuova settimana insieme a Vieni da Me con Caterina Balivo pronto a conquistare gli ascolti dopo una settimana flop, insieme a Francesco Facchinetti e non solo(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Come sarà la prima storia d’amore gay al maschile in Grey’s Anatomy 15 con Niko Kim : Anticipazioni dal cast : Tutti entusiasti di Niko Kim, il personaggio interpretato da Alex Landi che darà vita alla prima storia d'amore gay al maschile in Grey's Anatomy 15. Non si tratta tecnicamente del primo amore tra due uomini mostrato nel medical drama, che ha sempre rappresentato apertamente e correttamente ogni forma di relazione, ma della prima storia gay al maschile che coinvolge un chirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital. Finora, infatti, tra gli ...

Amore Criminale : Anticipazioni 23 settembre - il caso di Jennifer Sterlecchini : Amore Criminale anticipazioni 23 settembre – Ritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, il programma condotto da Veronica Pivetti con un nuovo caso di femminicidio. Jennifer Sterlecchini viene uccisa con 17 coltellate dall’ex compagno a pochi metri di distanza dalla madre. Le anticipazioni di Amore Criminale ripercorrono in breve la storia di Jennifer, uccisa forse per un tablet. Amore Criminale anticipazioni 23 settembre: il caso ...

AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni 23 settembre : la tragica storia di Jennifer Sterlecchini : AMORE CRIMINALE, Anticipazioni 23 settembre, Raitre: Veronica Pivetti racconta la tragica storia di Jennifer, uccisa nel 2016 dal compagno con 17 coltellate.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:19:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island - Nilufar e Giordano in crisi : lui - deluso - chiede il falò : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena a Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Simona Ventura, che vede in gara anche la coppia composta da Giordano e Nilufar, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne trono classico. La coppia ha scelto di mettere alla prova il loro sentimento, affrontando la difficile sfida delle tentazioni che tuttavia sta portando alla luce non poche problematiche tra i ...

