Annunciati gli ospiti di Imaginaction 2018 | da Biondo a Red Canzian | tutti i dettagli

optimaitalia

: Annunciati gli ospiti di #Imaginaction2018, da @Biondo a @Red_Canzian: tutti i dettagli - OptiMagazine : Annunciati gli ospiti di #Imaginaction2018, da @Biondo a @Red_Canzian: tutti i dettagli - Eurogamer_it : Annunciati gli Xbox Games with Gold di ottobre. In arrivo #Overcooked e #HitmanBloodMoney. -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sono stati svelati i primidi, seconda edizione del festival internazionale dedicato all'arte dei videoclip che sarà ancora una volta ospitato dalla città di Cesena dal 12 al 14 ottobre. Si attende ancora l'ufficialità per l'artista internazionale che prenderà parte all'edizione di quest'anno, dopo che Sting prese parte alla prima stagione della kermesse romagnola. Tra i nomi già emersi c'è anche quello di Red, ex bassista dei Pooh. L'artista veneto ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, contenuto nel disco che ha rilasciato il 16 febbraio scorso e che ha voluto intitolare Testimone del tempo. Nel cast anche il giovanissimo, reduce dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dal quale è uscito a un passo dalla finale. In occasione della sua partecipazione al talent, il ...