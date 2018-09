Andrè Silva show | doppietta al Real Madrid | edera davvero così “scarso”? VIDEO

Calciomercato Milan – Situazione Andrè Silva - parla il ds del Siviglia : “vogliamo riscattarlo! Prezzo? Dico che…” : Il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, ha parlato del possibile riscatto di Andrè Silva: il portoghese sembra aver convinto il club andaluso Tre gol all’esordio con il Siviglia e la rete contro l’Italia in Nations League: Andrè Silva sembra rinato dopo il trasferimento in Liga. Il giovane attaccante portoghese, trasferitosi in Spagna dopo una stagione fra (poche) luci e (tante) ombre in Serie A, sembra aver trovato la stessa ...

Nations League - Italia : dov'è il gol? André Silva si vendica - Azzurri a secco : "Per vincere bisogna segnare, dobbiamo ancora crescere. C'è poco da fare". Non può che ammettere gli errori del gruppo il Ct Roberto Mancini , lacune già accusate contro la Polonia prima della ...

Piccola italia - a Lisbona decide André Silva : Potevamo permettercelo, un altro mondo. Ora invece siamo alle aste. Abbiamo visto uno spartito nuovo negli interpreti e nel modulo, dal 4-3-3 di Bologna al 4-4-2 di Lisbona: combinazione che in fase ...

André Silva stende l'Italia : E certo, il Portogallo ha avuto mondo di tirare, ma anche il celebrato Bruma lo ha fatto sempre di sinistro, sempre in diagonale e sempre fuori. Ci ha provato William Carvalho, poco preciso. Ma l'...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : decide André Silva : Roma, 10 set., askanews, - L'Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League disputata a Lisbona. A decidere il match una conclusione di André Silva al 48 ...

Italia - è un disastro : ci umilia pure Andrè Silva - il Portogallo inguaia Roberto Mancini : L' Italia di Roberto Mancini delude ancora nella Nations League : sconfitta 1-0 in casa del Portogallo nella seconda gara, con rete dell'ex milanista Andrè Silva a inizio ripresa. Squadra ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : gol di André Silva : La collisione con l'asteroide Nations League rischia seriamente di eclissare la Nuova Italia di Roberto Mancini: dopo l'1-1 contro la Polonia , soffrendo troppo e ringraziando Chiesa, , ecco il ...

L'Italia inciampa sul Portogallo : André Silva condanna alla sconfitta gli azzurri : L'Italia di Roberto Mancini delude, ancora, profondamente le tante aspettative attorno alla nazionale. Gli azzurri, infatti, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia, hanno perso per 1-0 a Lisbona contro il Portogallo campione d'Europa nel 2016. La rete della vittoria porta la firma dell'ex attaccante del Milan André Silva che ha risolto la pratica in favore dei lusitani ad inizio del secondo tempo. Il Portogallo è sembrato più squadra ed ha ...

Portogallo-Italia 1-0 : André Silva beffa Donnarumma : Nella seconda partita del nuovo torneo decide un gol dell'ex milanista al 48'. Di nuovo troppi i palloni persi a centrocampo e poche le occasioni create

Portogallo-Italia 1-0 LIVE - Nations League : André Silva non perdona [FOTO] : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Portogallo-Italia : 1-0 La Diretta Vantaggio di André Silva : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

Diretta/ Portogallo-Italia (risultato live 1-0) streaming video Rai : André Silva punisce gli azzurri! : Diretta Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:49:00 GMT)

