Anche i prossimi capitoli di Assassin' s Creed daranno la possibilità di scegliere il

eurogamer

: Settore forestazione di @regionetoscana, a causa del #vento forte previsto anche nei prossimi giorni, ha istituito… - rossipresidente : Settore forestazione di @regionetoscana, a causa del #vento forte previsto anche nei prossimi giorni, ha istituito… - riotta : A Cernobbio ho detto a Casalino portavoce di Conte Stai attento perché la rete che avete usato con bravura contro i… - Mov5Stelle : 'Anche quest'anno c'è un appuntamento a cui non puoi mancare: #Italia5Stelle! Per questa 5° edizione facciamo ritor… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)'sOdyssey sarà il primo capitolo della saga a dare laal giocatore diil sesso del suo alter ego digitale. Ovviamente non contendo'sSyndicate, in cui Evie e Jacob si presentano come 2 personaggi canonici e definiti. Il gioco mette a disposizione Alexios o Kassandra, che verranno plasmati nel corso dell'avventura grazie alle decisioni del giocatore. Come riporta Gamingbolt, il director di Odyssey Scott Phillips, ha affermato durante un'intervista che ladiil sesso del protagonista sarà una caratteristica presente neidella saga, o almeno neisviluppati da Ubisoft Quebec:Read more…