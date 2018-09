Amici 2018 | Alex Britti in lizza per diventare un nuovo professore della scuola

EX - Amici COME PRIMA - RAI MOVIE/ Streaming video del film con Enrico Brignano (oggi - 25 settembre 2018) : Ex - AMICI COME PRIMA, il film in onda su Rai MOVIE oggi, martedì 25 settembre 2018. Nel cast: Enrico Brignano, Tosca d'Aquino e Alessandro Gassman. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:24:00 GMT)

Amici come noi - Italia 1/ Streaming video del film con Pio e Amedeo (oggi - 20 settembre 2018) : Amici come noi, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Pio e Amedeo, Alessandra Mastronardi e Massimo Popolizio. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:21:00 GMT)

"Le vite potenziali" di Francesco Targhetta/ Le vicende di 3 Amici trentenni (Premio Campiello 2018) : Al Premio Campiello 2018 troviamo anche il romanzo di Francesco Targhetta "Le vite potenziali". La storia narra di 3 amici trentenni: Alberto Casagrande, Luciano Foresti e Giorgio De Lazzari(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:49:00 GMT)

Amici 2018 : Maria De Filippi arruola Pamela Camassa come conduttrice? : Pamela Camassa conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi? Qualche giorno fa si è tenuta la presentazione dei palinsesti di Discovery. Laura Carafoli ha confermato che Amici di Maria De Filippi torna in onda in autunno con i casting su Real Time. Il daytime, poi, proseguirà fino alla fine del Serale. Probabilmente alla conduzione non ritroveremo più Stefano De Martino, Massimo Ciavarro e Marcello Sacchetti. I tre ragazzi potrebbero ...

Ex Amici come prima - Rai 3 / Info streaming e trama del film di Carlo Vanzina (oggi - 7 settembre 2018) : Ex Amici come prima, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Enrico Brignano, Anna Foglietta e Alessandro Gassman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:24:00 GMT)

Venerdì 7 settembre 2018 : stasera in Tv EX - Amici come prima - Room - La fidanzata di papà e Poseidon : Jack e' un bimbo curioso e Ma' e' consapevole che il figlio ha raggiunto l'eta' giusta per aiutarla a mettere in atto il suo piano di fuga per raggiungere insieme il mondo fuori. La fidanzata di papà ...

Amici della musica e fondazione Cucinelli/ presentata questa mattina la stagione 2018/2019 : Gli Amici della musica insomma hanno ormai preso l'abitudine di "viziare" il pubblico perugino offrendo spettacoli di altissimo livello e di grande qualità. La stagione 2018"2019, peraltro, riserverà ...

Emma e Biondo si sono lasciati? I gossip sulla coppia di Amici 2018 : Emma e Biondo si sono lasciati? La coppia di Amici 2018 potrebbe essere scoppiata, è questo che dicono i tanti che da qualche tempo cercano conferme sulla storia d'amore nata nella scuola di Canale 5. Una notizia come questa spiazzerebbe un po' tutti, perché Emma e Biondo sembravano davvero affiatati insieme e, ammettiamolo, abbiamo tutti pensato che facessero sul serio. In molti ci domandate, costantemente, come procede la relazione tra i due ...

Night of the Wolf/ Su Rai 4 il film con Nick DAmici ed Ethan Embry (oggi - 29 agosto 2018) : Su Rete 4 va in onda il film Night of the Wolf. Nel cast dell'horror troviamo Nick Damici ed Ethan Embry oltre a Lance Guest, Erin Cummings e Rutanya Alda. (oggi, 29 agosto 2018)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:20:00 GMT)

BERNARD & DORIS - COMPLICI Amici - CIELO / Info streaming del film con Ralph Fiennes (oggi - 27 agosto 2018) : BERNARD & DORIS, COMPLICI AMICI, il film in onda su CIELO oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Susan Sarandon e Ralph Fiennes, alla regia Bob Balaban. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:38:00 GMT)

