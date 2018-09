Ambiente | Veneto | emergenza inquinamento | i Comuni chiedono soccorso

meteoweb.eu

: #URBJUS > Il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato solo in presenza di adeguati presupposti di inte… - UPaesaggio : #URBJUS > Il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato solo in presenza di adeguati presupposti di inte… - missmarpoll : RT @RegioneVeneto: Giornata di Studio su 'Paesaggi e Sistemi Territoriali di Villa' Il prossimo 6 ottobre presso Villa Emo, a Fanzolo di Ve… - massimobalestr1 : RT @RegioneVeneto: Giornata di Studio su 'Paesaggi e Sistemi Territoriali di Villa' Il prossimo 6 ottobre presso Villa Emo, a Fanzolo di Ve… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Le amministrazioni comunali di Padova, Verona, Belluno e Rovigo, in una nota congiunta,alla Regionee al Governo azioni positive e finanziamenti che vadano a integrare le mere limitazioni in materia diatmosferico come previsto dall’accordo del 2017 e che è entrato in vigore quest’anno. Comecapoluogo di provincia – rilevano in una nota – abbiamo sentito la necessita’ di riunirci per dissipare incongruenze e dubbi che continuano a sorgere dalla lettura dell’accordo e delle deroghe e che non hanno trovato risposta. Comecapoluogo dobbiamo attuare le misure sottoscritte dalla nostra Regione e ci impegniamo a farlo. Chiediamo però di non essere lasciati soli, ad eseguire decisioni prese in altre sedi. Il tema della qualità dell’aria è urgente e comune; vogliamo però poter adottare decisioni efficaci; e ...