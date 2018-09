Almost famous diventa un musical

gqitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018) «Delle rockstar hanno rapito mio figlio» denunciava alla polizia Frances McDormand in, film del 2000to un cult oltre che un titolo pluripremiato, vincitore di due Golden Globe (al film e alla protagonista Kate Hudson) e di un Oscar alla sceneggiatura di Cameron Crowe, deus ex machina della pellicola. È stato proprio il regista ad annunciare che orasarà presto anche un. Il cineasta, che è anche giornalistae – e ha sviluppato il progetto di Quasi famosi con una forte componente autobiografica – ha raccontato i dettagli del nuovo progetto a Rolling Stone America, la testata per cui ha lavorato e cui si fa riferimento nel film. «Mi è sembrata una nuova avventura, una naturale progressione che resta comunque fedele alla domanda dalla quale tutto è iniziato: cosa ami della musica?» ha chiarito Crowe, che riguardo le tempistiche ...