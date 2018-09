Albano Laziale | Regina costretta a prostituirsi Ultime notizie | l’amica era l' aguzzina

La storia di Regina - torturata e costretta a prostituirsi ad Albano Laziale : "Mi hanno bruciato la pelle con un ferro da stiro" : torturata, seviziata e obbligata a prostituirsi per pochi euro. Regina, 28 anni di Albano Laziale, ha vissuto questo incubo per mesi fino a quando lo scorso 3 luglio la polizia ha fatto irruzione in casa sua, trovandola piena di lividi, contusioni e in evidente stato di choc.La vicenda ripercorsa da Chi l'ha Visto? racconta come la ragazza avesse, subito dopo essere stata trasportata in ospedale, ha raccontato di aver subito tutte quelle ...