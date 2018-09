Al via il Campionato di basket amatori Uisp

Serie B - il Collegio di Garanzia ha rinviato al 28 l’udienza relativa al format del campionato : Serie B, la querelle legata al format del campionato prosegue, continui rinvii rendono paradossale quanto sta accadendo Il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha rinviato al 28 settembre alle ore 14.30 l’udienza per il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli relativi al format della Serie B, subordinandone la celebrazione all’esito dell’udienza del 26 settembre davanti al Tar del Lazio. ...

Carrarese - via al campionato : gli azzurri in terra sarda contro l'Arzachena : Carrara - Un traguardo salvezza raggiunto con una giornata di anticipo e un sogno promozione sfumato troppo presto: questi gli epiloghi dei cammini di Arzachena e Carrarese nello scorso campionato di ...

Serie D - Al via il campionato con la trasferta di Ercolano : FASANO - Parte in trasferta il campionato della Città di Fasano che sarà di scena sul sintetico di Ercolano per affrontare la locale compagine del Granata. I biancazzurri si apprestano a segnare il ...

Primavera - al via il campionato : l'Inter è ancora la squadra da battere : Inizia il campionato Primavera dei 2001 vicecampioni d'Europa Under 17, che sono cresciuti e saliti al piano di sopra, da quelli che una volta si chiamavano Allievi Nazionali. Ma inizia anche il ...

Inizia la Serie B : Brescia-Perugia dà il via al campionato delle polemiche : Si parte stasera con la sfida del Rigamonti, ma il format a 19 squadre potrebbe essere stravolto dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni il 7 settembre

Calendario Serie C/ Diretta - oggi l'Assemblea di Lega : l'inizio del campionato è rinviato? : Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del Calendario(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Tommasi : 'Opportuno rinviare l'inizio di campionato della serie B' : "Se si sciopera? Oggi abbiamo condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della lega e delle società. Abbiamo valutato la situazione, faremo nei prossimi giorni ...

via al campionato di serie A : Chievo -Juventus. La cronaca del match : Torino - Riprende il campionato di serie A, nonostante la tragedia del ponte Morandi a Genova . Rimandati infatti solo i match di Sampdoria e Genoa mentre ad aprire le danze è la squadra campione d'...

Serie A - al via il campionato 2018-2019 : le partite in diretta tv : Parte oggi, sabato 18 agosto, il campionato di Serie A 2018-2019. Nonostante il giorno di lutto nazionale proclamato per la tragedia di Genova, il calcio non si ferma. Rinviate soltanto le partite del Genoa e della Sampdoria.Le gare di Serie A saranno visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva della prima giornata di ...

Calcio – Serie B : via libera al campionato a 19 squadre : Serie B: ok della FIGC al campionato a 19 squadre, si parte il 24/8 Il commissario straordinario della FederCalcio, Roberto Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Restano inalterati il numero delle promozioni (tre) e delle retrocessioni (quattro). A seguito della decisione della Figc si è tenuta la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B, che inizierà il 24 agosto e si chiuderà ...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : ricorso respinto - al via al ripescaggio : Il Tar ha respinto il ricorso dell’Avellino, niente Serie B per il club che quasi certamente sarà costretto a ripartire dai dilettanti. A questo punto il Siena è il grande favorito ad essere ripescato nei cadetti (sconfitta dal Cosenza nella finale play di Serie C). per gli irpini la CO.VI.SO.C non aveva ritenuto valida la fideiussione presentata al momento dell’iscrizione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

La Vastese inizia a sudare - al via il ritiro precampionato dei biancorossi : Start Vastese : è iniziata la preparazione a Colledimezzo . Ore 9:20 di giovedì 26 luglio 2018 , è iniziata ufficialmente l' avventura della Vastese Calcio 1902 targata Ottavio Palladini . Dopo la ...

Beach Volley - Campionato italiano : Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli da favola a Cervia : ... tra gli altri, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo Alberto Rabiti, il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Silvano Brusori, l'Assessore allo Sport del Comune di ...