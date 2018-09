Al Mercato Coperto Cesena | pronti alla riapertura il 5 ottobre

Milinkovic-Savic e le voci di Mercato : l’agente Kezman allo scoperto : Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha parlato delle tante voci di mercato che hanno coinvolto il suo assistito in estate Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate in chiave calciomercato. Il centrocampista della Lazio è stato inserito in diverse trattative, ma non ha lasciato la Lazio anche grazie al lavoro del presidente Lotito. L’agente del calciatore Mateja Kezman, ha parlato alla ...

Macrolotto Zero - aggiudicati i lavori per medialibrary e Mercato coperto : ... pensata come punto di socializzazione e sosta; potrà essere all'occasione spazio utilizzabile per mostre, eventi e spettacoli essendo dotata di illuminazione modulabile. area destinata a skate park ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il portiere e le voci su Belotti : Ultime ore di Calciomercato anche per il Napoli, il presidente De Lauentiis ha intenzione di completare la rosa. “Il terzo portiere? Ci stiamo lavorando. Potrebbe arrivare Ospina, stiamo trattando. Ci sono delle divergenze sulle loro richieste ma può andare in porto”, ha detto a Radio Kiss Kiss Italia. “Mignolet? Grande portiere. Seguivamo lui, Ochoa e anche Tatarusanu. Ochoa mi piaceva ma non lo prendo più”. Su ...

CalcioMercato Roma – Fasce bollenti : Perotti chiama Suso! Intanto Bailey esce allo scoperto ma il Leverkusen fa muro : Calciomercato Roma, giallorossi a caccia di un esterno: Perotti scherza con Suso su Instagram e prova a ‘convincerlo’, Intanto Bailey ammette l’interesse dei capitolini ma il Leverkusen fa muro Il countdown per la fine del Calciomercato scorre velocemente e al termine della sessione di acquisti estiva manca solo una manciata di giorni. La Roma va di fretta per assicurare a Di France un esterno che completi il pacchetto ...

Juventus - Nedved allo scoperto : “Il Mercato non è chiuso” : Nedved allo scoperto- Pavel Nedved non ha dubbi. Intervistato ai microfoni di “TuttoSport“, il vicepresidente bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in ottica mercato. Poche parole, ma che aprirebbero a clamorosi scenari. “Il mercato non è chiuso. La Juventus ha sempre lottato per la Champions”. Dichiarazioni che potrebbero aprire ad un altro colpo ad effetto […] L'articolo Juventus, Nedved allo ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis esce allo scoperto : spunta il nome di un altro terzino… seguito da tempo : Il presidente del Napoli ha confermato come il club azzurro segua Malcuit, terzino del Nizza che piace tanto a Giuntoli ed Ancelotti “Malcuit è molto interessante, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con ...

Milan - Gattuso allo scoperto : “Il Mercato crea malumore. Rischio il posto? Dico che…” : Gattuso allo scoperto- Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, analizzando l’attuale fase di mercato del Milan e dei piccolo malumori dovuti alle continue voci di mercato riguardanti tutto l’ambiente rossonero. “IO LAVORO CON VOGLIA E PROFESSIONALITA'” “Leggo tutti i giorni che Rischio il posto. La tranquillità deve dartela la voglia di lavorare e la […] L'articolo Milan, Gattuso allo scoperto: ...

Milan - Elliott allo scoperto annuncia la rivoluzione : saltano “teste” e cambia il calcioMercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari “Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa”. In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni, come rivelato dal comunicato diffuso da ...