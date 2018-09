Agricoltura | Cia Sicilia | “Crolla la produzione di olio | fino all’80% in meno”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Se la scorsa campagna olivicola si era chiusa con il segno più, quella nuova inizia con un meno diffuso. Colpa ancora una volta delle condizioni meteoclimatiche che hanno, tra l’altro, favorito l’attacco di mosca e tignola. Lo dicono le stime dei produttori raccolte dalla Ciaoccidentale, numeri che mettono a nudo un problema con radici profonde: l’assenza in molte zone vocate di nuove competenze e di una vera cultura produttiva al passo con i tempi. Accade così che in provincia di Caltanissetta e Palermo è previsto un calo produttivo che – ad esempio nel Cerdese – arriverà all’80 per cento, mentre a Menfi o Castelvetrano, dove le tecniche colturali negli ultimi anni hanno fatto passi in avanti, le perdite sono state molto più contenute, con un massimo del 30 per cento. In questo scenario resta l’incognita dei prezzi: quello delle olive ...